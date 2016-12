„CS Otopeni să-şi ia gândul de la puncte“

Fundașul central al Farului, Florin Pătrașcu, vrea să încheie anul cu încă o victorie

„CS Otopeni să-și ia gândul de la puncte“

Utilizat în centrul defensivei, alături de slovenul Rastovac, în ultimele șapte meciuri oficiale ale Farului, Florin Pătrașcu spune că „rechinii” nu îi vor da nicio șansă lui CS Otopeni, vineri, la Constanța. Accidentările care au destrămat perechea obișnuită de fundași centrali ai Farului, Barbu - Șchiopu, au impus un nou cuplu de stoperi: Pătrașcu - Rastovac. Cei doi au jucat împreună în ultimele șapte meciuri oficiale ale „rechinilor” (cu FC Brașov, când s-a lovit Barbu - în Cupă; cu FC Timișoara, Unirea Urziceni, FC Brașov, FC Argeș, Pandurii Tg. Jiu și Gaz Metan - în campionat) și, deși în primele șase dintre aceste confruntări, Farul nu a câștigat, antrenorul Ion Marin a fost mulțumit de ei. „Mă înțeleg foarte bine cu Andrej Rastovac și sper să avem evoluții la fel de bune și în continuare. Până acum, la Farul am evoluat preponderent mijlocaș la închidere, dar la fel de familiar îmi este și centrul apărării, acolo unde jucasem înainte de a veni la Farul. Joc oriunde e nevoie de mine”, a declarat Pătrașcu, pentru „Cuget Liber”. Duminică, la Mediaș, a venit, în sfârșit, și victoria mult-așteptată, la care Farul tânjea de 10 meciuri. „Ne-am bucurat foarte mult pentru acest succes. Aveam mare nevoie de el. A fost un meci care pe care. Dacă ne bătea, Gaz Metan se distanța la 5 puncte de noi, iar misiunea ni se îngreuna considerabil. Așa, am luat o mare gură de oxigen, am recuperat la «adevăr», am urcat în clasament și îi ținem pe medieșeni sub noi. Cu o victorie și cu CS Otopeni, privim altfel returul”, ne-a mai spus fundașul de 22 de ani, convocat în acest an și la echipa națională de tineret. Florin este sigur că, vineri, CS Otopeni va părăsi învinsă terenul de la Constanța. În opinia sa, „rechinii” vor avea meci greu, dar joacă acasă și nu concep să mai rateze victoria, cu atât mai mult cu cât ilfovenii alcătuiesc una dintre contracan-didatele la retrogradare ale Farului. „Jucăm pe teren propriu, cum să ne bată?! Să nu se gândească nici măcar la un punct. Schimbarea antrenorului lor? Teoretic, poate produce un șoc pozitiv, dar nu cred că va fi cazul și acum. Liviu Ciobotariu i-a promovat în premieră în Liga 1, îi cunoaște foarte bine, însă ce poate face în trei zile? Până la urmă, pe noi ne interesează să ne facem jocul, nu problemele lui CS Otopeni. Dacă noi jucăm bine, pot să mai schimbe încă trei antrenori până vineri, că tot degeaba”, a arătat Florin Pătrașcu.