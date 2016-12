CS Năvodari se luptă cu Ştiinţa Petroşani pentru medalia de bronz

Divizia Națională de rugby - seniori

CS Năvodari se luptă cu Știința Petroșani pentru medalia de bronz

La o săptămână după ce RCJ Farul a disputat finala mare a Su-perLigii și a devenit vicecampioana României la rugby, CS Năvodari se pregătește să joace finala mică a Diviziei Naționale de seniori. Dobrogenii se vor confrunta cu cei de la Știința Petroșani pentru ultimul loc al podiumului, sâmbătă, de la ora 10.00, pe stadionul „Olimpia” din București. CS Năvodari nu a reușit să în-vingă pe CS Poli Agro Iași pentru a se lupta pentru locurile I și II. Ieșenii au învins în semifinale și vor lupta în teren cu RC Bârlad pentru titlu. Echipa de la malul mării a fost surpriza sezonului, deoarece celelalte trei formații s-au regăsit și anul trecut pe primele poziții. Formația dobrogeană a trecut de la ultimul loc de anul trecut direct în careul de ași al competiției. În acest sezon, echipa antrenată de Cristian Husea și Cornel Suciu a reușit șapte victorii și este cea mai ofensivă echipă, după Poli Agro Iași, cu 346 de puncte marcate. Deși nu i-a fost ușor în acest sezon, Știința Petroșani se poate lăuda cu victorii în fața celor de la Poli Agro Iași și RC Bârlad și că nu a pierdut niciun meci disputat pe teren propriu. În componența lotului, se regăsește cel mai eficient marcator al competiției, Ovidiu Melniciuc, dar și CS Năvodari are un as în mânecă - Alex Trandafir, care ocupă al treilea loc în clasamentul mar-catorilor. Cele două echipe s-au mai întâlnit de două ori în acest an. În prima etapă, Petroșani s-a impus în fața dobrogenilor, scor 33-21, iar în etapa a opta, CS Năvodari a câștigat cu scorul de 26-20. „Suntem încrezători că vom câștiga. La început, obiectivul nostru era evitarea retrogradării, după care am văzut că se poate și am zis să ajungem în primele patru. Suntem o echipă nouă, tânără și pentru noi este o performanță că am ajuns aici și dorim să obținem și medalia de bronz”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Cornel Suciu.