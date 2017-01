CS Năvodari joacă împotriva lui Neaga, la Portul vine liderul

După ce a jucat, etapa trecută, pe terenul viceliderei FC Snagov, pierzând cu 0-4, Portul Constanța (locul 12, 19 puncte, -5 la adevăr) are meci infernal și în runda de astăzi, a 21-a a Ligii a III-a, seria secundă, primind vizita liderului clasamentului, CSM Rm. Sărat (49 puncte, +22 la adevăr). Și CS Năvodari (8, 27p, -3) are meci greu, tot pe teren propriu, cu Steaua II (4, 39p, +6), la care va juca de la prima echipă atacantul Adrian Neaga. CS Ovidiu (10, 25p, -5) joacă în deplasare, la Onix Rm. Sărat (7, 28p, +1), pe stadionul „Olimpia“, în vreme ce Callatis Mangalia (11, 20p, -10), care ar fi trebuit să evolueze acasă la CSO Ianca, are rundă liberă, în urma retragerii din campionat a brăilenilor. Singurul derby local al rundei este CSM Medgidia (9, 26p, +2) - FC Farul II (14, 17p, -13). Toate meciurile încep la ora 15,30.