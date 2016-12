CS Năvodari debutează în play-off-ul Diviziei Naţionale de rugby

CS Năvodari debutează în play-off-ul Diviziei Naționale de rugby

Sâmbătă, pe stadionul „Flacăra” din Năvodari, CS Năvodari va juca partida din etapa a doua a play-off-ului Diviziei Naționale de rugby seniori, în compania formației CS Politehnica Unirea Iași. Meciul va începe la ora 10.00.În sezonul regulat, cele două echipe și-au împărțit victoriile. Elevii lui Cristian Husea și Cornel Suciu au câștigat la Iași, în tur (14-13) însă, au suferit o înfrângere cruntă, pe teren propriu, în retur (13-31).„Va fi un meci foarte greu, având în vedere că în tur ne-am impus noi însă, în retur, am pierdut. Presiunea este mai mare acum, în play-off, pentru că echipele pornesc de la zero, nu contează punctele de până acum. Noi ne bucurăm că am încheiat sezonul regulat pe primul loc, pentru că în prima etapă am stat și aveam nevoie de o pauză să ne refacem. Lotul este valid, nu avem accidentări”, a declarat antrenorul Husea.Obiectivul năvodărenilor este câștigarea titlului de campioni ai DN, dar despre promovarea în Superligă, tehnicianul a spus că „trebuie discutat cu conducerea, cu finanțatorii, cu partenerii. Va fi greu pentru noi, pentru că suntem o echipă tânără și nu știu cum vom face față stranierilor. Nu îmi doresc să renunț la copiii pe care i-am crescut, ca să aduc pe alții”.Tot în această etapă, se va mai desfășura meciul dintre RCM Galați și RC Bârlad.