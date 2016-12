CS Năvodari a învins pe Ştiinţa Petroşani şi a câştigat medaliile de bronz

Divizia Națională rugby - seniori

CS Năvodari a învins pe Știința Petroșani și a câștigat medaliile de bronz

CS Năvodari a cucerit medaliile de bronz ale Diviziei Naționale de rugby - seniori. Dobrogenii s-au confruntat, sâmbătă, pe stadionul Olimpia din București, cu echipa Știința Petroșani, pe care a învins-o cu scorul 20-18. Antrenorii Cristian Husea și Cornel Suciu au pornit alături de echipa lor în noul sezon competițional cu gândul de a evita retrogradare, însă pe parcurs, văzând că jucătorii sunt ambițioși, obiectivul s-a schimbat. Țelul CS Năvodari a fost să acceadă în primele patru formații din clasament. Odată ajunși în finala mică, marea dorință a fost cucerirea medaliilor de bronz, ceea ce s-a și întâmplat. Performanța rugbiștilor de pe litoral este cu atât mai mare, cu cât anul trecut au încheiat sezonul pe ultimul loc. În acest an, determinarea ju-cătorilor i-a propulsat pe aceștia direct în careul cu ași al campionatului, ca mai apoi să urce pe ultima treaptă a podiumului. „Medalia reprezintă încununarea muncii noastre. Am pierdut multe partide pe seama greșelilor noastre. Și aici am făcut greșeli, am fost conduși cu 18-5, dar am întors rezultatul în favoarea noastră. Eseurile lor au fost cadouri de la noi. Meciul a fost dominat în totalitate de noi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul Cornel Suciu. Pentru CS Năvodari, au marcat Zainea, Barbu și Pîrvu (câte un eseu) și Trandafir (o transformare și o lovitură de pedeapsă).