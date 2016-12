CS Metalul Constanţa vrea în play-off

Obiectiv important pentru primăvara anului viitor

CS Metalul Constanța vrea în play-off

Ştire online publicată Miercuri, 07 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Debut fericit pentru CS Metalul, club cu tradiție în Constanța, în Campionatul Național destinat echipelor de juniori A și juniori B. În Seria II, formația de pe litoral s-a impus atât la juniori A (scor 9-1), cât și la juniori B (scor 4-1), în fața celor de la Callatis Mangalia. Trebuie spus că formațiile care iau startul la această ediție de campionat sunt împărțite în opt serii, pe regiuni geografice. CS Metalul face parte din Seria a II-a, alături de FC Viitorul Constanța, FC Farul Constanța, Callatis Man-galia, Săgeata Năvodari, FCM Dunărea Galați, CSM Unirea Slobozia, FC Delta Tulcea, LPS Galați, AFC Dunărea 2005 Călărași, FC Oțelul Galați și CF Brăila. Președintele clubului, Petre Comăniță, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că CS Metalul și-a stabilit un obiectiv important pentru primăvara anului viitor: „Obiectivul pentru acest sezon este clasarea în primele șase echipe ale seriei, fiindcă vrem să dispu-tăm play-off-ul în primăvară. Suntem într-una din cele mai tari serii, dar acest lucru ne moti-vează să jucăm bine și să ne atingem țelul”. Pe Petre Comăniță îl bucură faptul că CS Metalul este un furnizor pentru echipele galonate din județul nostru. „Avem jucător dat la Farul, Alexandru Paraschiv (20 de ani). La Academia Hagi, avem mulți jucători de la grupele mici, remarcând prezența a doi dintre aceștia, Ștefan Todorov (născut 1994) și Asan Ergut (născut 1992). De asemenea, suntem și în atenția loturilor naționale, fiind chemați la selecție Paul Florea (născut 1993) și Andrei Pletea (născut 1994)”, a spus Comăniță. „În Constanța, sunt terenuripe care nu joacă nimeni!“ Președintele CS Metalul are și regrete: „Este nevoie de mai multă implicare la nivel național din partea Federației Române de Fotbal, acolo unde eu am funcția de membru al Comisiei Tehnice, pentru sprijinirea copiilor și juniorilor. Mă gândesc că altădată se mai dădeau ghete, mingi etc. Pe de altă parte, nu se poate să avem o singură reprezentantă în Divizia C, CS Eforie, echipă la care am dat și noi, CS Metalul, jucători. Mai mult, în Constanța sunt terenuri pe care nu joacă nimeni: SNC, Voința, ITC, Chimpex sau Portul. Acest lucru este anormal!”. Marian NEDELEA