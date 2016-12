Pentru evitarea unui nou „caz Asaftei”

CS Marea Neagră solicită modificarea Legii Sportului

Conducerea CS Marea Neagră va solicita Agenției Naționale pentru Sport studiul și apoi înaintarea către Parlament a unui proiect de modificare a Legii 69/2000, prin care cluburile sportive să fie protejate, deoarece în cadrul acestora sunt descoperiți și formați campionii României. Președintele CS Marea Neagră, Florin Iordănoaia, este de părere că federațiile și Agenția Națională pentru Sport trebuie să ajute cluburile, să le protejeze interesele și să intervină dacă sunt încălcate drepturile sportivilor. „Fiind vorba despre o singură lege a sportului, solicităm includerea unui paragraf prin care un sportiv nu se poate transfera la un alt club, indiferent de disciplină sau de federație, fără respectarea unor condiții de transfer impuse de club prin contract sau ale federației din care pleacă”, a explicat Iordănoaia. Demersul oficialului de la CS Marea Neagră vine drept urmare a lipsei de reacție a autorităților sportive în „cazul Daniel Asaftei”, fost sportiv al clubului până în iunie 2008, când a fost exclus din rândul membrilor, pentru că s-a înscris în CS Marina / Academia Navală și a participat la concursuri de Kempo și Ju-Jitsu. „La protestele clubului, am primit un răspuns evaziv de la ANS, care a invocat lipsa legislației. Cu puțin timp în urmă, Asaftei a participat la un concurs de Ju-Jitsu și s-a accidentat grav, suferind o ruptură de ligament și una de menisc, ceea ce va avea repercusiuni asupra performanțelor sale sportive. Accidente se pot întâmpla în sportul de performanță, dar noi am avut grijă de acest băiat, să nu sufere cu nimic, iar rezultatele acestuia confirmă grija noastră. Clubul Marea Neagră a investit în decursul a șapte ani, cât timp acesta a fost membru, o mare sumă de bani pentru pregătirea și participarea la concursurile naționale și internaționale. Asaftei a devenit multiplu campion național și campion mondial la cadeți. Trecerea la un alt stil de luptă pentru care nu are pregătirea de bază, antrenarea acestuia într-un stil (Ju-Jitsu) de către un antrenor din alt stil (Judo), plus alte carențe de pregătire au dus la această accidentarea gravă. Chiar dacă între club și sportiv a existat un contract care ne permitea să ne recuperăm sumele investite, cunoscând situația familială a sportivului, am anulat decizia de a-l chema în instanță pentru recuperarea banilor”, a declarat Florin Iordănoaia. Prin actuala Lege a Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, cluburile nu sunt protejate față de astfel de situații. Și asta în condițiile în care cluburile spor- tive sunt cele care investesc primele în sportivi, pentru ca aceștia să obțină rezultate pe plan național și internațional.