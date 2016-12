CS Karate Dinamic a dominat Europenele din Ungaria

La sfârșitul săptămânii trecute, în complexul sportiv „Dr. Kemeny Ferenc” din Eger, Ungaria, s-a desfășurat Campionatul European de Karate Shotokan, sub tutela organizației mondiale de karate, Shotokan Karate-Do of United Nations, la care au participat peste 1.200 de sportivi din 27 de țări.Echipa constănțeană CS Karate Dinamic a făcut parte integrantă din lotul național al României și a obținut rezultate deosebite după o luptă dură pe tatami: Enache Emilian - campion european (mini-cadeți), Ioana Ilie - dublă vicecampioană europeană (cadeți), Brîndușa Popescu - vicecampioană europeană (veterani), Mălina Miliu - vicecampioană europeană (juniori), Bianca Mocanu - medalie de bronz (copii), Ștefan Tuță - medalie de bronz (cadeți). Laura Popescu, Ionuț Niculae, Maria Dobrescu, Sonia Gheorghiță și Mihai Dobrescu au ocupat locul IV, iar Dana Pânzaru - locul V.„Ne întoarcem mândri de cele realizate. Am fi obținut mai multe medalii de aur dacă nu interveneau accidentarea din semifinală a Ioanei Ilie sau arbitrajul ostil la Mălina Miliu. Una peste alta, am luptat pentru Constanța și România și ne-am întors învingători. Mulțumim CJC, Palatului Copiilor și ISJ-ului, care ne-au susținut”, a declarat președintele CS Karate Dinamic, Gabriel Popescu.