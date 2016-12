CS Farul sărbătoreşte 100 de ani de la înfiinţarea FR de Atletism

CS Farul sărbătorește 100 de ani de la înființarea FR de Atletism

Pe 17 iulie, regele sporturilor olimpice, atletismul, și-a sărbătorit centenarul. Nu este întâmplător ca Asociația Internațională pentru Federațiile de Atletism (IAAF) să împlinească 100 de ani, în același an cu Federația Română de Atletism, care va sărbători evenimentul pe 2 noiembrie. Fost mare atlet și fost președinte al Federației Române de Atletism (2005 - 2007), actualul director general al CS Farul, Ilie Floroiu (60 de ani), este una dintre imaginile emblematice ale atletismului constănțean, cu rezultate de excepție, atât pe plan național, cât și pe plan internațional. „Fac parte din lumea atletismului, iar această sărbătoare nu poate decât să aibă o semnificație puternică pentru atletismul românesc și, implicit, pentru mine. În 2012, se împlinesc 100 de ani de când Federația Română de Atletism a luat ființă, instituție care a oferit sportului mondial nume de mari atleți”, a precizat Ilie Floroiu. Recent, CS Farul și Ilie Floroiu au fost premiați cu câte o distincție de mare onoare din partea FRA: Certificatul de Excelență. Gestul Federației a cinstit performanțele atleților Clubului Sportiv Farul, obținute de-a lungul anilor, totodată acreditând rezultatele de excepție ale lui Ilie Floroiu. Mari atleți români Printre numele mari ale atletismului românesc, se numără Iolanda Balaș Soter, campioană europeană și multiplă campioană olimpică (actual președinte de onoare al FRA), Lia Manoliu, medaliată olimpică și campioană europeană (fostă președintă a COSR), Viorica Viscopoleanu, campioană olimpică, Doina Melinte, campioană olimpică, Gabriela Szabo, campioană mondială, olimpică și europeană, etc. „Avem o galerie de mari personalități ale sportului mondial”, a precizat Floroiu. Iată și câțiva dintre atleții constănțeni care și-au gravat numele în istoria atletismului românesc: Daniel Cojocaru, Cristine Spătaru, Mariana Bogăție sau, mai recent, Cristina Bujin, Cristina Toma, Andreea Ogrăzeanu; de asemenea, antrenori de renume: Ion Veliciu, Lenuța Dragomir și mulți alții. Se apropie JO de la Londra De la CS Farul Constanța, vor participa la JO de la Londra: Cristina Bujin (triplu salt), Andreea Ogrăzeanu (100 m), Dragoș Agache (natație, 100 m bras), Elizabeta Samara (tenis de masă). „Acum patru ani, România a obținut opt medalii, dar anul acesta va fi greu, dacă vom obține tot atâtea, va fi excelent. Sportul nostru a decăzut puțin, dar sper să obținem cât mai multe medalii. Acum, totul depinde de sportivi, fiecare sportiv are șansa lui”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, expertul sportiv al CS Farul, Dumitru Mihăilescu.