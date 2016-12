CS Farul, performanţe remarcabile şi în 2011

CS Farul, performanțe remarcabile și în 2011

Și în acest an, care este pe cale să ne părăsească, Clubul Sportiv Farul și-a trecut în cont rezultate foarte bune, iar cei din conducere, în frunte cu directorul general Ilie Floroiu, au cu să se mândrească. În anul 2011, sportivii legitimați la CS Farul au obținut 345 de medalii la Campionatele Naționale și 43 la competițiile internaționale oficiale. Iată care sunt cei mai buni sportivi de la CS Farul, la seniori, în 2011: Diana Bursuc (canotaj) și Eliza Samara (tenis de masă); Ana Porgras (gimnastică artistică); Cristina Bujin (atletism) și Corina Constantin (gimnastică aerobică); Mircea Zamfir, Valentin Mavrodineanu și Petru Tolan Porime (gimnastică aerobică); Ionela Hainagiu (karate); Andreea Bogati și Anca Surdu (gimnastică aerobică); Romeo Andrei și Corneliu Costiniuc (navomodelism); Ioana Ghemeș (tenis de masă) și Dragoș Toncean (karate); Ionuț Gheorghe (box); Costinel Bâlcă și Florian Neagu (navomodelism); Iulian Geambazu (atletism). La tineret și juniori, cei mai buni sportivi au fost: Andreea Ogrăzeanu (atletism); Livia Cotoban, Bianca Gorun și Andreea Cotoban (karate); Cristina Toma (atletism) și Bianca Gorgovan (gimnastică aerobică); Ioana Chelaru (karate); Arsen Mustafa (box), Lavinia Panaete (gimnastică aerobică) și Ana-Maria Sebe (tenis de masă); Eric Șoș (karate); Florin Mihai (haltere); Claudiu Cimpoeru (atletism). Mai mult decât atât, cinci sportive care reprezintă CS Farul - atletele Cristina Bujin și Andreea Ogrăzeanu, jucătoarea de tenis de masă Eliza Samara, canotoarea Diana Bursuc și gimnasta Ana Porgras - au reușit să-și procure biletele pentru Jocurile Olimpice care se vor desfășura, anul viitor, la Londra. „Sperăm ca la Jocurile Olimpice să obținem o medalie“Directorul general al CS Farul, Ilie Floroiu, nu a ascuns greutățile pe care le-a întâmpinat în acest an, în ciuda rezultatelor deosebite obținute de sportivii care reprezintă acest club. „Probabil că 2011 a fost cel mai greu an din ultima decadă. Ar fi un lucru deosebit dacă la Jocurile Olimpice vom obține o medalie”, a declarat Floroiu.