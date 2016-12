CS Farul îşi "cântăreşte" medaliile anului 2015

CS Farul își "cântărește" medaliile anului 2015

Clubul Sportiv Farul se pregătește să tragă linie anului 2015 și să-și prezinte bilanțul medaliilor și a per-formanțelor obținute peste an.Conducerea clubului încheie ultimele socoteli și face calcule pentru anul ce urmează, căci, dacă anul acesta a fost greu, fiind preolimpic, nici să nu mai vorbim de 2016, marcat de Jocurile Olimpice de la Rio.Nu demult, directorul executiv al CS Farul, Ilie Floroiu, ne declara că, la prima vedere, obiectivul a fost cu mult atins și că numărul medaliilor obținute în acest an depășește nu-mărul celor din 2014.Prezentarea performan-țelor sportivilor fariști va avea loc astăzi, de la ora 11.00, la restaurant „Sport”.Ca în fiecare an, la eve-niment sunt invitați repre-zentanții Direcției Județene de Sport și Tineret Constanța, Clubului Sportiv Școlar nr. 1, Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Inspecto-ratului Școlar Județean, Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Uni-versității „Ovidius” etc.