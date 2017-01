CS Farul a tras linie anului 2014: sute de medalii şi sportivi de top

CS Farul a tras linie anului 2014: sute de medalii și sportivi de top

Medaliile, podiumul, diplomele și aprecierea celor din jur, toate astea sunt elementele pentru care un spor-tiv apasă pedala de accelerație la fiecare antrenament, cu gândul de a-și de-păși limitele și de a demonstra lumii că se poate.Pentru toate acestea luptă și sportivii constănțeni. Pentru spiritul sportului, pentru tradiție și pentru performanță, Clubul Sportiv Farul din Constanța își susține din toate punctele de vedere sportivii și antrenorii. Acum, la sfârșitul anului 2014, se trage linie și se încheie ultimele socoteli. Acum, se văd evoluția, perfor-manța și rodul muncii unui an întreg.„În 2014, deși un an greu, din multe puncte de vedere, din punct de vedere al performanței, clubul sportiv Farul încheie anul cu rezul-tate foarte bune și am atins obiectivele pe care și le-a propus la începutul anului, atât la competițiile la nivel național, cât și la cele internaționale”, a declarat Ilie Floroiu, directorul executiv al CS Farul, în cadrul unei întâlniri festive prilejuită de prezentarea bilanțului clubului pe anul 2014. Astfel, la campionatele naționale, fariștii au cucerit 246 de medalii: 69 de aur, 82 de argint și 95 de bronz. Pe plan internațional, constănțenii au strălucit pe diverse scene sau în ring, pe saltea, ori pe teren și au constituit o mică comoară de 43 de medalii: 15 la Campionate Mondiale, trei la Cupa Mondială, 17 la Campionatele Europene și 8 la Campio-nate Balcanice.Rezultatele sportivilor constănțeni nu au trecut neobservate, mulți dintre ei fiind convocați la loturile naționale. În total, 68 de elevi ai clubului Farul au fost chemați la echipele naționale: 5 la lotul olimpic, 36 la seniori, 5 la tineret, 24 la juniori și 8 la centrele olimpice.„Vreau să felicit pe toți cei care sunt implicați în tot ceea ce înseamnă acest fenomen sportiv. Nu cred că exagerez când vă spun că sportul se manifestă cel mai intens și acest lucru nu poate fi făcut decât prin eforturile tuturor”, a declarat Claudiu Teliceanu, directorul executiv al DJST.Conducerea clubului a vorbit și despre noul an competițional care va sosi, pentru care mulți dintre sportivi au început deja să se pregătească.„2015 este un an foarte important pentru sportul românesc. Este an preolimpic, an în care multe ramuri sportive au concursul de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Rio 2016. În primul rând, acesta este obiectivul, de a ajunge la Jocurile Olimpice. Pe lângă acesta, mai avem Campionate Mondiale, Campionate Europene, Cupe Balcanice și mai nou, va fi prima ediție a Jocurilor Europene. Am înțeles că ar fi un fel de Jocuri Olimpice, la nivel european, în luna iunie. Pentru anul viitor, îmi doresc ca Farul să fie în top, locurile 3-5. Nu poți să treci peste Steaua și Dinamo, așa ușor”, a completat Floroiu, care speră ca în delegația României la Jocurile Olimpice să fie și 2-3 sportivi constănțeni de la clubul Farul.Despre bugetul pe anul viitor, directorul executiv al clubului a menționat că acesta se acordă în funcție de rezultatele obținute în anul precedent și că nu a mai făcut vreo solicitare.La evenimentul de ieri, au fost invitați reprezentanții Direcției Județene de Sport și Tineret Constanța, Clubului Sportiv Școlar nr. 1, Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Inspectoratului Școlar Județean, Facultății de Educație Fizică și Sport, din cadrul Universității „Ovidius”.