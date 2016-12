Clubul sportiv fanion al Constanței a încheiat cu bine anul 2009

CS Farul a răspuns crizei cu aproape 500 de medalii

Elita sportului constănțean s-a adunat, ieri, la Complexul Sport din strada Cuza Vodă, onorând invitația de participare la festivitatea de bilanț a CS Farul pe 2009, clubul fanion al județului menținându-se, și anul acesta, în vârful ierarhiei celor mai valoroase grupări sportive de profil din țară. În ciuda tuturor greutăților, provocate de criza financiară, CS Farul a avut un an 2009 bun și chiar foarte bun. Sportivii săi au câștigat 384 de medalii la Campionatele Naționale, 66 de medalii la campionatele internaționale oficiale (Campionate Mon-diale, Europene, Balcanice, Cupa Mondială, Jocuri Mondiale, Cupa Europei, Jocurile Francofone), iar 79 de fariști au fost promovați sau și-au păstrat locurile în loturile naționale ale României. „Încheiem un an în care sportivii noștri ne-au dat multe motive de satisfacție și, mai ales, de a privi spre viitor cu încredere. Vreau să le mulțumesc sportivilor, antrenorilor, celor care au stat în spatele acestor performanțe, Direcției Județene de Sport, Inspectoratului Școlar și directorilor de școli, Universității Ovidius, Palatului Copiilor, asociațiilor județene, comitetului olimpic, ministerului de resort și federațiilor, pentru tot ceea ce au făcut pentru clubul nostru în 2009. Îi așteptăm să fie lângă noi și în 2010, un an care se anunță și mai dificil”, a declarat directorul coordonator al CS Farul, Ilie Floroiu. Alături de fostul mare atlet și de colegii săi, au fost multe dintre personalitățile sportului constănțean. „Ne bucurăm că, la final de 2009, găsim CS Farul tot pe primul loc. Grație MTS-ului, care a virat DSJ-ului și Farului sume importante, am trecut mai ușor prin perioada de criză. Pentru anul viitor, le doresc celor de la CS Farul multă putere și echilibru, pentru că tranziția spre domeniul privat nu va fi ușoară”, a spus directorul coordonator al DSJ Constanța, Elena Frîncu. „Consultând topul celor mai buni sportivi ai CS Farul, constat cu plăcere că aproape jumătate sunt studenții noștri, ai Universității Ovidius. Școala este un factor important în procesul de formare a unui sportiv de performanță, viitor cadru didactic. Vreau să vă asigur că, și în 2009, Facultatea de Educație Fizică și Sport va fi același partener de nădejde al CS Farul”, a adăugat Mirela Damian, prodecanul FEFS. La final, Ilie Floroiu a primit o uriașă sticlă de șampanie din partea Elenei Frîncu și a echipei sale de la DSJ, pentru cei 50 de ani de existență ai CS Farul sărbătoriți anul acesta.