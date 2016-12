CS Eforie s-a cocoţat pe locul patru

În turul Ligii a III-a

CS Eforie s-a cocoțat pe locul patru

În turul Ligii a III-a, echipa antrenată de Gabriel Șimu și-a depășit condiția, ajungând, la un moment dat, imediat sub podium, la capătul unei serii de cinci victorii consecutive. Dificultățile cu care se confruntă fotbalul românesc nu aveau cum să nu se simtă și la Eforie, în Liga a III-a de fotbal, însă, în ciuda tuturor problemelor, echipa antrenată de Gabriel Șimu a avut un tur peste așteptări, intrând în vacanța de iarnă pe locul cinci, în condițiile în care obiectivul este clasarea pe poziția a zecea. Mai mult, CS Eforie a urcat, în etapa a 13-a, și pe locul patru, la capătul a cinci victorii la rând. Bilanțul primei părți a campionatului: opt victorii, un egal, cinci înfrângeri, 25 de puncte, golaveraj pozitiv (18-15), +1 la „adevăr”. „Am avut un tur bun. Ne-am depășit cu mult condiția și obiectivul. Munca băieților s-a cunoscut. Am început campionatul puțin mai greu, însă, pe parcurs, ne-am revenit. În retur, ne propunem să jucăm cât mai bine și să obținem o clasare în consecință”, a declarat Șimu, pentru „Cuget Liber”. Gabi e ajutat în pregătire de directorul tehnic Gheorghe Nedu și de jucătorul Liviu Croitoru. Principalul lui CS Eforie a explicat startul mai greoi prin faptul că, în condițiile unui program dificil în prima parte a turului, echipa a și suferit la capitolul omogenitate, Șimu neavând la dispoziție toți fotbaliștii la startul pregătirilor sau pe parcursul campionatului. Gândac, Croitoru și Chirilă au avut dese convocări la echipa națională de fotbal pe plajă. David, Militaru, Boritz, Borza și Pelican au ajuns mai târziu la echipă, iar în cazul tinerilor Paraschiv, Roman, Purcărea și Oprea a durat ceva până s-au integrat în grup. În plus, alți doi jucători, Niță și Fugaru, au și servicii, ceea ce le-a afectat programul de pregătire. CS Eforie a început mai târziu campionatul, cele șapte săptămâni de pregătire stabilite inițial lungindu-se la nouă, după ce prima etapă a fost amânată, din cauza căldurii, iar apoi constănțenii au cerut reprogramarea meciului din runda secundă, deoarece au avut mai mulți jucători convocați la Naționala de fotbal pe plajă. Claudiu Della a plecat în Cipru Unul dintre cei mai vechi componenți ai lui CS Eforie, fundașul dreapta Claudiu Della, a plecat de la echipă, alegând să meargă la muncă în Cipru. Șimu nu s-a mai putut baza pe el în ultimele trei etape, după ce, până atunci, Della evoluase în zece partide. Golgeterul turului este Constantin Borza, cu cinci reușite. Marius Șuta, Ionuț Potoșcă și Lucian Chirilă au fost folosiți în toate meciurile, ultimul deținând și recordul de minute jucate - 1.218.