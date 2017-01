CS Cleopatra vrea să aducă titlul la Constanţa

Campionatul Național de rugby juniori U19 are o mare favorită

CS Cleopatra vrea să aducă titlul la Constanța

După ce a prins podiumul (III în 2007, II în 2008) și un an (2009) de reconstrucție, CS Cleopatra revine în forță în Campionatul Național de rugby juniori sub 19 ani, obiectivul fiind clar: câștigarea medaliilor de aur. Întărită cu jucători de la Colegiul Național „Aurel Vlaicu” București și LPS „Nicolae Rotaru” CSS Constanța, formația de la malul mării se pregătește de un debut victorios, pe 19 septembrie, când, de la ora 10.00, pe terenul din „Badea Cârțan”, va primi replica celor de la CSS Unirea Iași. „Clubul a încheiat o etapă în care nu am avut motive de satisfacție. Din acest motiv, am renunțat la mulți jucători și am reconstruit lotul din temelii. Pornim la drum cu gânduri mari și sunt convins că acești copii vor avea ambiția și valoarea de a deveni campioni”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. În aceste zile, echipa se antrenează în formulă completă, sub comanda tehnicienilor Marian Udroiu și Marian Nache, iar până la startul campionatului, rugbiștii vor efectua și testul antidoping. „Am găsit condiții excelente la Constanța, am depășit cu bine perioada de acomodare. Am venit aici să facem performanță, iar scopul principal, în afară de câștigarea titlului, este promovarea a cât mai multor sportivi în loturile naționale de juniori”, a explicat Marian Udroiu. v v v Clasamentul final al play-out-ului Diviziei Naționale de rugby s-a schimbat după încheierea competiției. Poli Iași fusese declarată ocupantă a locului întâi, cu 56 de puncte, tot atâtea cât acumulase și Olimpia, bucureștenii coborând pe poziția secundă, din pricina rezultatelor nefavorabile din jocurile directe. Ulterior, s-a constatat că Poli a primit nejustificat punctul bonus ofensiv în partida cu Bucovina Suceava, în care a câștigat, dar a marcat doar trei eseuri. Astfel, federația a modificat clasamentul, Olimpia este prima (56 p) și Poli a doua (55 p). Constructorul-Cleopatra se menține pe locul patru. Au retrogradat RC Bârlad și CFR Brașov. v v v Sâmbătă, se joacă partidele etapei a zecea, ultima, a play-off-ului Diviziei Naționale de rugby. RCJ Farul Constanța (6, 64 p) se deplasează la Timișoara, pentru duelul cu RCM (6, 22 p), trupa bănățenilor fiind singura care nu a acumulat niciun punct în faza secundă a competiției. Având în față un adversar slab, antrenorii „marinarilor”, Bruce Hodder, Virgil Năstase și Florea Opriș, au decis să menajeze mulți titulari și să trimită în teren rezervele și tineretul. Chiar și așa, Farul nu poate scăpa victoria, singura necunoscută fiind poziția (trei sau patru) de pe care se va califica în semifinale. În funcție de jocul rezultatelor, constănțenii vor înfrunta, pe 19 septembrie, în deplasare, pe Steaua București sau Știința CSM Baia Mare. Meciul de la Timișoara este arbitrat de Nicolae Copil; judecători de margine - Horațiu Bărgăunaș și Valeriu Toma. Celelalte întâlniri ale rundei: Steaua - Dinamo (ora 11.00, în direct la TVR 2), U Cluj - Știința CSM Baia Mare.