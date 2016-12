CS Cleopatra, victorie muncită în derby-ul cu Steaua. Urmează marea provocare

Sâmbătă, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din complexul „Badea Cârțan”, echipa de rugby CS Cleopatra Mamaia s-a impus în fața celor de la CSA Steaua cu scorul de 26-14 (21-14), în etapa a IX-a a Campionatului Național de juniori U16, zona Muntenia.Partida a început foarte bine pentru elevii antrenați de Victor Bezușcu și Onal Agiacai, iar după primele cinci minute ale confruntării scorul era 14-0 pentru CS Cleopatra, care părea scăpată în câștigătoare.Pe fondul unei relaxări premature a constănțenilor, steliștii s-au instalat nestingheriți în terenul gazdelor și au reușit să restabilească egalitatea. Acela a fost momentul în care CS Cleopatra s-a trezit și a pus stăpânire pe joc. Scorul pauzei avea să fie 21-14 pentru CS Cleopatra care, la acest scor, își consolida prima poziție a grupei.Actul secund a fost unul foarte echilibrat, singura echipă care a reușit să puncteze fiind tot CS Cleopatra, care a marcat un eseu după o acțiune colectivă de toată frumusețea.Scor final 26-14 și CS Cleopatra Mamaia a terminat grupa pe locul întâi, urmată de Steaua, ambele fiind calificate la turneul final din luna iunie, de la Constanța.„A fost o partidă dificilă pentru noi. Ambele echipe au demonstrat o creștere în joc față de partida tur. Ne bucurăm că am câștigat fiindcă a fost un efort colectiv considerabil. Meciurile cu Steaua au fost mereu pline de încărcătură, dar am reușit să trecem cu bine peste ele. Urmează o perioadă de pregătire până la turneul final, fiindcă mergem acolo doar cu gândul la victorie. Pentru frumusețea acestui sport, sper să ajungem în finală și să jucăm contra celor de la CS Tomitanii, un veritabil derby constănțean”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Victor Bezușcu.„Nu am avut nicio emoție. Ne bucurăm că am câștigat și că ne-am calificat de pe prima poziție. În perioada care urmează vom intra în cantonament. Nimeni nu părăsește cantonamentul fără aprobare noastră. Ne vom pregăti temeinic pentru turneul final de luna viitoare. Trebuie să dăm tot ce este mai bun din noi și să obținem titlul”, a declarat președintele CS Cleopatra Mamaia, Vasile Chirondojan.