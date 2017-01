CS Cleopatra, victorie cu bonus la Focşani

DN de rugby juniori U19

CS Cleopatra, victorie cu bonus la Focșani

Echipa CS Cleopatra Mamaia a câștigat, cu scorul de 26-17 (26-7), partida cu LPS Focșani, disputată ieri după-amiază, în deplasare, în cadrul etapei a 21-a a Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani. Punctele formației constănțene au fost marcate de Stătulescu (un eseu și trei transformări), Răduțoiu, Cristea și Barbu (câte un eseu). Antrenorul Marian Udroiu a folosit următorul XV de start: Cantoneru, Ariton, Dănilă, Panait, Stoica, Vâlceanu, Răduțoiu, Andrei, Cristea, Stătulescu, Barbu, Tatarciuc, Badea, Dinu și Stan. Au mai jucat: Magazin, Petrescu și Pantazi. A arbitrat foarte bine Bogdan Milița (București). „Am obținut o victorie cu tot cu bonus, la capătul unei partide pe care am dominat-o cu autoritate. Am fost mai puternici și în grămadă, și pe trei-sferturi. Practic, nu s-a pus niciun moment problema învingătoarei. Acum, așteptăm jocul rezultatelor, pentru că ne păstrăm șansele de a termina sezonul regulat pe locul doi, ceea ce ne-ar permite să jucăm semifinala pe teren propriu”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Marian Udroiu. Celelalte rezultate ale rundei: RC Pantelimon - Olimpia București 27-9, CSS Bârlad - CSS 2 Baia Mare 7-57, LPS Suceava - Steaua 10-22, CS Gens Cluj - CTMRTF București 0-5 (victorie la „masa verde”, gazdele s-au retras din campionat). CSS Unirea Iași a stat.