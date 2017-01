CS Cleopatra trimite un autocar cu suporteri la meciul cu Georgia

Conducerea Clubului Sportiv Cleopatra Mamaia a decis să trimită un autocar cu suporteri care să încurajeze echipa națională de rugby a României la partida cu Georgia, contând pentru Cupa Europeană a Națiunilor, programată în data de 13 martie, pe stadionul „Arcul de Triumf” din București. „Federația ne-a propus ca meciul echipei noastre cu Metrorex, contând pentru etapa a doua a returului Diviziei Naționale de juniori sub 19 ani, să se joace în București, în deschiderea partidei cu Georgia. Cu părere de rău, am refuzat, pentru că este o confruntare foarte importantă, noi suntem în cursa pentru titlu și nu mai riscăm nimic. Vom juca cu Metrorex conform programării inițiale, pe 27 martie, la Constanța. Însă, ținând cont că trebuie să susținem echipa națională, am decis să trimitem la București un autocar cu suporteri”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. v v v Iubitorii sportului cu balonul oval au ocazia de a urmări, în acest final de săptămână, pe Sport 1, trei partide din cadrul etapei a treia a Turneului celor 6 Națiuni. Programul transmisiunilor este următorul: astăzi: Țara Galilor - Franța (ora 22.00, în direct); mâine: Italia - Scoția (ora 16.00, premieră) și Anglia - Irlanda (ora 18.00, în direct).