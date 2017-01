CS Cleopatra pregăteşte festivalul eseurilor

CS Cleopatra pregătește festivalul eseurilor

Duminică, 2 decembrie, de la ora 10, pe stadionul din „Badea Cârțan“, se dispută partida dintre echipele CS Cleopatra Mamaia și Unirea Iași, întâlnire contând pentru etapa a 11-a a Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani. Aflată pe locul întâi în clasament, cu 42 de puncte, formația gazdă, antrenată de Cristian Brănescu și Marian Nache, nu concepe alt rezultat decât victoria cu tot cu bonus, mai ales că team-ul moldav este unul de pluton (locul 8, 18 p). Arbitrează Horea Meseșan, ajutat de judecătorii de margine Bogdan Gordin și Viorel Bujoreanu. Cealaltă echipă constănțeană participantă la competiție, LPS „Nicolae Rotaru“ CSS, are meci la Focșani, cu LPS-ul local. „Mai important este jocul de la juniori sub 18 ani, divizie în care suntem lideri. Dacă vom continua seria fără înfrângere, ne vom apropia și mai mult de titlul național”, a declarat directorul LPS Constanța, prof. Andrei Szemerjai.