CS Cleopatra Mamaia şi Ştiinţa Petroşani, laureatele Memorialului "Mihail Naca"

CS Cleopatra Mamaia și Știința Petroșani, laureatele Memorialului "Mihail Naca"

Memorialul „Mihail Naca” și-a desem-nat, vineri, câștigătoarele competițiilor de rugby în Vll și în XV, ce au avut loc în aceste zile pe plaja din dreptul Complexului „Cleopatra”, respectiv Stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Badea Cârțan. Ambele turnee au fost organizate de Clubul Sportiv Mamaia și s-au bucurat de prezența foștilor colegi și elevii ai maestrului emerit Mihail Naca. Sub comanda acestuia, RC Farul Constanța s-a bucurat de cea mai fructuoasă perioadă din istoria sa, reușind șase titluri de campioană, în sezoanele 1974/1975, 1975/1976, 1977/1978, 1985/1986, 1994/1995 și 1996/1997.Înainte de cele două finale, familia, prietenii și cei care l-au stimat pe „Nea Nacu”, au mers împreună la Cimitirul Central pentru a-i aprinde o lumânare, pentru cei șapte ani de „somn veșnic”.În finala competiției de rugby în Vll, ce s-a ținut pe nisip, s-a impus puternica formație a Științei Petroșani care a învins-o pe CN „Aurel Vlaicu” București, cu 50-17, la capătul unui meci foarte spectaculos. Și la rugby în XV am avut parte de un meci cu foarte multe puncte marcate. Echipa gazdă, CS Cleopatra Mamaia, a trecut cu 39-0 de CN „Aurel Vlaicu” București și a terminat competiția pe primul loc.Pe lângă cupele oferite de organizatori câștigătorilor, au fost acordate și distincții pentru cei mai buni jucători ai turneului: Leonard Ifrim (CNAV București), Vlad Voicu (CT Dinicu Golescu), Maxim Țurcan (CS Cleopatra Mamaia), cel din urmă fiind proaspăt transferat de constănțeni de la Chișinău.Premierea a fost realizată de fiica regretatului antrenor, Irina, de fostul internațional Gheorghe Dumitru și de consilierul județean Eugen Cojocaru.„Am avut parte de partide foarte inte-resante. Jucătorii au fost bine pregătiți și au dat ce au avut mai bun pe teren. Prin această acțiune am încercat să readucem în amintirea oamenilor de sport cât de mult a însemnat Mihail Naca pentru rugby-ul constănțean și românesc. Aș vrea să mulțumesc foștilor sportivi, foștilor antrenori, oamenilor care îndrăgesc acest sport, conducerii Liceului Tehnologic, „Gheorghe Duca“, unde învață majoritatea sportivilor de la CS Cleopatra, tuturor celor care ne-au încurajat și au privit cu ochi buni inițiativa noastră”, a declarat Vasile Chirondojan, președintele CS Cleopatra Mamaia.