CS Cleopatra Mamaia, campioană judeţeană la şah

CS Cleopatra Mamaia, campioană județeană la șah

La Cercul Militar Mangalia, în organizarea Asociației Județene de Șah și cu sprijinul financiar al DSJ Constanța, a fost organizat Campionatul județean pe echipe de seniori. Campioană a devenit CS Cleopatra, care s-a impus în derby-ul cu Sissa. La startul competiției, s-au aliniat șase echipe reprezentând cluburile Cleopatra Mamaia, Victoria Techirghiol, Sissa Constanța, Congaz Constanța, Callatis Mangalia și o echipă de copii sub 10 ani, de la Palatul Copiilor Constanța. Deși concursul se adresa jucătorilor seniori, cu excepția echipei Sissa, toate celelalte au fost alcătuite majoritar sau în totalitate din juniori, acest lucru demonstrând o realitate tristă a șahului constănțean: sportul minții este subfinanțat, iar jucătorii, mulți dintre ei cu frumoase perspective, sunt nevoiți să-și concentreze energiile spre alte domenii, șahul transformându-se în simplu hobby. Revenind la Campionatul județean, lupta pentru locul întâi s-a tranșat încă din prima rundă, când înfruntarea dintre Cleopatra și Sissa a fost câștigată de echipa din Mamaia, cu scorul de 2,5-1,5 (C. Spulber - A. Kutnik 1-0; F. Nanu - M. Zaim remiză; D. Panainte - P. Damian 1-0; M. Dobre - R. Ariton 0-1). Conform informațiilor furnizate de profesorul Claudiu Iordache, președintele AJ de Șah, prezent la turneu și în calitate de arbitru, bătălia pentru medaliile de bronz s-a dat între Callatis și Congaz, rezultatul hotărându-se în confruntarea directă din ultima rundă, câștigată de Callatis, cu 2,5-1,5 (I. Mihailov - V. Rădulescu 0-1; M. Ciubotariu - S. Burlacu 1-0; I. Olărașu - A. Graur remiză; R. Căpraru - A. Radu 1-0). Clasamentul final a fost următorul: 1. Cleopatra Mamaia; 2. Sissa Constanța; 3. Callatis Mangalia; 4. Congaz Constanța; 5. Victoria Techirghiol; 6. Palatul Copiilor. În clasamentele individuale pe mese, primele locuri au fost obținute de Cicirone Spulber (Cleopatra) - masa 1, Maricel Ciubotariu (Callatis) - masa 2, Daniel Panainte (Cleopatra), singurul jucător din concurs cu procentaj maxim - masa 3 și Raul Ariton (Sissa) - masa 4. v v v Pe plan local, următoarea competiție șahistă va fi tradiționala Cupă 1 Decembrie, organizată la Complexul Cleopatra din Mamaia, în zilele de 5 și 6 decembrie. „Invităm la concurs toate cluburile constănțene care au secții de șah, liceele și școlile din oraș și din județ, pasionați ai sportului minții, indiferent dacă sunt legitimați sau nu. Sperăm într-o participare numeroasă și le urăm de pe acum mult succes tuturor jucătorilor. Am ajuns la ediția a 13-a, dar la șah nu există ghinion”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.