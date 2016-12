CS Cleopatra Mamaia a sunat adunarea! Ţinta: titlul naţional la U16

CS Cleopatra Mamaia a sunat adunarea! Ținta: titlul național la U16

Echipa de rugby juniori U16 CS Cleopatra Mamaia a dat startul pregătirii pentru returul Campionatului Național. Cu o nouă conducere tehnică, formația constănțeană vrea să „atace“ titlul național.Echipa constănțeană face parte din Grupa Muntenia B, alături de CS Metrorex, CSA Steaua, CSRTM Callatis Mangalia și CNAV.CS Cleopatra ocupă prima poziție în clasament, cu 14 puncte, după disputarea turului. Pe locul al doilea, se clasează CS Metrorex (12 p) și CSA Steaua (11 p).„Obiectivul nostru este să terminăm grupa pe primul loc și să ajungem în turneul final. Marea dorință este să obținem titlul național la U16. De altfel, împreună cu conducerea tehnică, țintim să trimitem la echipa națională 5-6 jucători. Nici nu discutăm să nu luăm titlul anul acesta”, a declarat președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Sub conducerea antrenorilor Victor Bezușcu și Onal Agiacai, juniorii constănțeni au început pregătirea încă de pe 11 ianuarie. Prima parte a pregătirii se va defășura la Constanța, pe plajă, în sala de forță ori pe teren.În luna februarie, președintele clubului dorește să îi trimită pe jucători în cantonament. De asemenea, Chirondojan are în plan să acceseze finanțare de la autoritățile locale.„Am încredere în noul staff tehnic și în modalitățile lor de pregătire. Sunt foarte bine cunoscători de rugby. Avem în plan să facem două stagii de pregătire la munte. Dorim să aducem în atenția autorităților locale și performanțele noastre și să ne susțină. Acum avem o echipă de juniori U16 și trebuie să îi creștem și să îi conducem către marea performanță. Pentru performanță este nevoie de implicare”, a mai adăugat președintele clubului constănțean.Cele două stagii sunt programate să se desfășoare la Poiana Brașov și Roșia Montană, în luna februarie, însă nu au fost stabilite datele exacte.Antrenorii Bezușcu și Agiacai au la dispoziție un lot extins în această perioadă. Din informațiile furnizate de antrenorul Bezușcu, la echipă au mai sosit jucători de la Botoșani și Suceava.„Am avut o perioadă de acomodare, dar am început în forță antrenamentele. Sportivii sunt dornici să continue tradiția clubului și să evolueze așa cum au făcut-o toți juniorii care au trecut pe la club. Vrem să ne atingem obiectivul de a ne califica la turneul final și să aducem trofeul la Constanța. Este nevoie de multă muncă, ambiție și dăruire. Ne dorim să programăm și câteva amicale până la începerea meciurilor oficiale”, a declarat Victor Bezușcu.