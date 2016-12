CS Cleopatra îşi verifică forţele în compania Năvodariului

În această după-amiază, în „Badea Cârțan“

CS Cleopatra își verifică forțele în compania Năvodariului

Echipa de rugby juniori U19 CS Cleopatra Mamaia a intrat în linie dreaptă cu pregătirile în vederea fazei secunde a Diviziei Naționale. Formația constănțeană, care are drept obiectiv menținerea titlului de campioană pe litoral, va susține în această perioadă câteva teste.După ce a învins (31-5), la Brașov, naționala U18 a României, CS Cleopatra își măsoară forțele cu CS Năvodari, echipă care activează în Divizia Națională de seniori. Meciul amical este programat astăzi, de la ora 16.30, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”.„Vrem să vedem exact la ce nivel ne aflăm cu pregătirea, în special după perioada de acumulări în plan fizic. După amicalul cu CS Năvodari, vom mai disputa încă o partidă de verificare, cu echipa fanion a Con-stanței, RCJ Farul, la o dată pe care o vom stabili ulterior. Vom relua campionatul cu o deplasare la Gura Humorului, pe 14 aprilie, jocul cu CSS fiind primul oficial al sezonului”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.Ai picat bacalaureatul? Ești exclus din lot!Câștigarea titlului național este principalul obiectiv al sezonului actual, iar pentru stagiunea viitoare, a apărut, mai nou, o cerință care aduce un plus - firesc - de exigență.„Din toamnă, vom activa cu echipa în campionatul U20, însă am de făcut un anunț foarte important. Din lot, nu vor mai face parte jucătorii care, în vară, nu promovează examenul de bacalaureat! Am discutat cu staff-ul tehnic, am luat decizia ca în perioada următoare să fie antrenamente mai ușoare, astfel încât să fie timp și pentru școală. Este o decizie pe care am cântărit-o bine, ținând cont de tradiția clubului nostru. Mulți dintre copiii noștri au terminat facultăți, joacă la echipe din Franța, și-au făcut un rost. Acest lucru îl vrem și de la generația actuală: să facă performanță și la sport, și la școală. Le-am transmis deja avertismentul - cine va pica bacalaureatul va fi exclus din lot”, a precizat președintele Vasile Chirondojan.La Naționalele de rugby în 7În programul de luna aceasta al rugbiștilor de la CS Cleopatra mai figurează două acțiuni, etape de Campionat Național de rugby în 7, categoria U19. Prima va avea loc în data de 21 martie, pe stadionul „Parcul Copilului” din București, iar cea de-a doua, o săptămână mai târziu, pe 28 martie, pe terenul „Rulmentul” din Bârlad.La competiție, alături de CS Cleopatra, mai participă alte șapte formații: CSA CSS Steaua, CSS Bârlad, LPS Focșani, Colegiul Național „Aurel Vlaicu”, CSM Câmpia Turzii, CSS 2 Baia Mare, Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”.