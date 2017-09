CS Cleopatra a intrat în linie dreaptă înaintea debutului în CN U17

După un sezon 2016/2017 sub așteptări, rugbiștii de la CS Cleopatra Mamaia se pregătesc temeinic și speră ca în acest an să își ia revanșa după evoluțiile mai puțin convingătoare din Campionatul Național U16, competiție pe care au terminat-o pe locul cinci.De data aceasta, antrenorii Victor Bezușcu și Onal Agiacai au la dispoziție un lot mai numeros și mai valoros, iar echipa se va bate pentru supremația Campionatului Național de juniori U17.Nu este cunoscută data exactă a începerii campionatului, dar se preconizează undeva în jur de 1 octombrie. Până atunci, CS Cleopatra și-a perfectat trei partide amicale. Prima se dispută sâmbătă, 9 septembrie, de la ora 13, în deplasare, cu LPS Focșani. Apoi, săptămâna viitoare, constănțenii vor mai susține două partide, în compania campioanei U16 CSS Bârlad. În primul meci, moldovenii vor juca la Constanța, iar în cel de-al doilea, CS Cleopatra se va deplasa la Bârlad.„Venim după o perioadă grea, în care am făcut doar acumulare fizică. Avem un lot numeros, de 35 de jucători, dar nu vom renunța la niciunul. Mă bucur că am reușit să ne dublăm posturile și că unii jucători au început să simtă presiunea faptului că nu există titular în această echipă, doar oameni care sunt dispuși să muncească mai mult. Avem trei partide amicale până la începerea sezonului și vrem să lăsăm o perioadă și pentru antrenamentele tehnico-tactice, de a pune la punct detaliile mai puțin reușite din jocul nostru. Avem mulți jucători noi în lot și va trebui să-i integrăm cât mai rapid în mecanism”, a declarat antrenorul Victor Bezușcu.Nu mai puțin de 13 jucători au sosit, în această vară, la CS Cleopatra. 7 au fost aduși de la ACS Tomitanii, iar alți șase jucători au fost transferați de la Pașcani, Tecuci și Gura Humorului.CS Cleopatra va evolua, în acest sezon, în grupa Moldova, alături de CT „Dinicu Golescu” București, CSS Bârlad, CSM Buzău, CN „Aurel Vlaicu” București, CSM București și Metrorex București.