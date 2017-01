Cristocea nu a fost inclus în lotul pentru Farul - Tricolorul Breaza

Decarul „marinarilor” acuză o accidentare, care ieri l-a împiedicat să alerge și care îi pune în pericol prezența pe teren până la finalul turului. Antrenorul interimar Gică Butoiu a oprit în cantonament 19 jucători. „Cristocea se resimte după accidentarea de la Galați. A suferit un traumatism muscular la coapsa dreaptă, iar astăzi (n.n. - ieri) a încercat o alergare liniară, dar nu a putut”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mircea Crețu, doctorul Farului. „Vasile a vrut să revină mai repede după acea accidentare, dar a cedat, aceasta și din cauza terenurilor grele. Va efectua un examen medical pentru a vedea ce șanse are să joace în etapa viitoare și în ultima”, a arătat și Butoiu. Alături de Cristocea, în lotul pentru meciul cu Tricolorul Breaza, din etapa a 15-a a Ligii a II-a, nu a fost inclus nici portarul Florin Dobre, rezerva lui Sardescu de la ultimele partide. Dobre se confruntă cu probleme sciatice și a fost înlocuit cu Vlad Neagu. De asemenea, e absent și fundașul Diogo da Silva (ruptură musculară), care a încheiat deja turul, iar zilele acestea va și pleca acasă, în Portugalia. Butoiu a stabilit lotul ieri la prânz, după antrenament, când echipa a intrat în cantonament. Antrenorul interimar s-a oprit la 19 fotbaliști, urmând a renunța până la meci la un jucător, Mansur sau Leu. Lotul complet este: Sardescu, Vl. Neagu - portari; Mățel, Papp, Barbu, Gaston, Pașcovici - fundași; Andrade, M. Soare, B. Andone, B. Teekloh, Păcuraru, Rusmir, C. Matei, Mansur, L. Leu - mijlocași; Chico, M. Ene, Fatai - atacanți. La antrenamentul de ieri, Butoiu l-a chemat de la echipa a doua pe fundașul Ionuț Călin, pentru a avea 20 de jucători la dispoziție. „Chiar dacă Tricolorul e penultima în clasament, meciul nu va fi ușor. Sperăm să ne revenim după eșecul de la Rm. Sărat. Eu am avut șase zile de pauză, motiv pentru care mi-a fost puțin greu la cele două antrenamente pe care le-am efectuat, dar vreau să ajut echipa și chiar să dau gol. Avem ca obiectiv nouă puncte din nouă până la finalul turului, cu care putem prinde locul doi. Teoretic, am putea să ajungem și pe unu, dar e mai greu”, a declarat Chico, golgeterul Farului revenind sâmbătă după suspendarea de la Rm. Sărat. Farul - Tricolorul Breaza se dispută mâine, de la ora 11, sub arbitrajul brigăzii craiovene Eduard Constantinescu - Daniel Mitruți și Adrian Popescu. Rezervă este Florin Macovei (Galați), iar observatori - Marin Petrescu (Brăila) și Stan Gheorghiu (Focșani). Gosic este tătic Atacantul sârb Dragan Gosic a făcut cinste ieri cu câte o bere, pentru că, de miercuri, este tătic, soția sa, Gordana, născând acasă, la Loznica, o fetiță de trei kilograme, care va purta numele Nina. Bebelușul este primul copil al familiei Gosic.