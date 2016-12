CS Otopeni - Viitorul Constanța 2-1, primul eșec al echipei lui Hagi

Cristocea a ratat un penalty în prelungiri

Viitorul Constanța a pierdut, cu scorul de 1-2 (1-1), partida de sâmbătă, din etapa a cincea a Ligii a 2-a la fotbal, disputată în deplasare, cu CS Otopeni, acesta fiind primul eșec al stagiunii pentru echipa patronată de Gheorghe Hagi. Gazdele au deschis scorul în min. 29, însă constănțenii și-au revenit rapid din șoc și, după ce Cârstocea a trimis mingea în bară, în min. 31, din lovitură liberă de la 20 m, Pantelie a reușit egalarea, în min. 41, din pasa lui Cristocea. În repriza secundă, Otopeniul a marcat golul de 2-1, în min. 62, și zarurile păreau aruncate. Când suporterii se pregăteau de plecare, Cârstocea a fost faultat în careu și Viitorul a primit un penalty. Cristocea trimite balonul în bară și oaspeții se întorc pe litoral cu traista goală. Viitorul (antrenor, Cătălin Anghel): Vlas, Păcuraru, I. Călin, Posteucă, Larie, Ninu, Cârstocea, Banoti, Pantelie, Cristocea, Chițu Rezerve: C. Popa, Ignat, Benzar, Rențea, Hertu, Dimcea, R. Lupu. „Facem, din păcate, multe greșeli care ne costă. A fost și o situație mai puțin fericită, pentru că am terminat în zece. Efectuasem toate cele trei schimbări, Ninu s-a accidentat și am fost nevoiți să jucăm cu un om mai puțin. Cred că este și un blocaj psihic, pentru că băieții încep să joace după ce primesc gol foarte ușor”, a declarat Cătălin Anghel.