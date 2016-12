Cristina Zamfir s-a transferat la Rulmentul Braşov

Cristina Zamfir s-a transferat la Rulmentul Brașov

Handbalista Cristina Zamfir a părăsit clubul Tomis Constanța, transferându-se la Rulmentul Brașov. Sportiva a semnat cu gruparea de sub Tâmpa, un contract valabil pe trei ani. „Am analizat cu mare atenție situația Cristinei și am decis să-i dăm drumul. Am fi putut să o suspendăm, pentru că nu s-a prezentat de câteva săptămâni la antrenamentele echipei, dar nu aceasta ar fi fost soluția fericită. Așa, noi am încasat niște bani, cu care mai acoperim din datorii, iar ea are șansa să joace la echipa pe care și-a dorit-o. În plus, viitorul ei soț este fotbalist la Brașov și au dorit să fie împreună, să-și facă o casă și să se stabilească în Brașov”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gheorghe Slabu, membru în consiliul de conducere al CS Tomis. La rândul său, antrenoarea Rulmentului, Mariana Târcă, a spus că interul adus de la CS Tomis este o jucătoare pe care și-a dorit-o foarte mult. „Mă bucur enorm că am reușit să obținem semnătura ei. Este o jucătoare de mare perspectivă, în care cred foarte tare. Noi suntem convinși că, în scurt timp, va ajunge din nou la echipa națională. Sunt fericită că am reușit acest transfer, ne-am luptat foarte tare pentru ea, însă mă bucur enorm că a ales până la urmă Brașovul. Cristina Zamfir este o handbalistă care ne va ajuta să ducem Rulmentul acolo unde a fost în urmă cu câțiva ani”, a spus Mariana Târcă.