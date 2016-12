Cristina Neagu şi compania aduc bronzul în România!

Campionatul Mondial de handbal feminin

Cristina Neagu și compania aduc bronzul în România!

Naționala feminină de handbal a României a cucerit, ieri după amiază, medalia de bronz a Campionatului Mondial, după ce a învins fără emoții reprezentativa Poloniei, scor 31-22 (15-8).Pentru tricolore, a fost a cincea finală mică din istorie, România cucerind pentru prima dată bronzul.„Nu ne gândeam la așa ceva când am plecat. Am spus că o să venim să dăm totul pe teren. După grupă, mulți nu ne-au dat șanse, noi ne-am unit și am demonstrat ca putem merge mai departe. Cel mai greu moment a fost în meciul cu Norvegia. Cred că noi trebuia să jucăm finala mare”, a declarat Oana Manea, imediat după meci.Cu 63 de goluri marcate, Cristina Neagu a devenit cea mai bună marcatoare a Campionatului Mondial.„După 10 ani de pauză, am luat o nouă medalie la Mondiale. E o mare performanță pentru handbalul românesc. Obiectivul nostru era să obținem un loc bun pentru Jocurile Olimpice. Sunt mândră și fericită să joc cu fetele, să am acești antrenori și să lucrez cu un așa staff. Am spus cu ceva timp în urmă că 2015 va fi anul meu și în mare parte așa a fost”, a adăugat Cristina Neagu.