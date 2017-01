Cristina Neagu şi-a donat tricoul la o licitaţie caritabilă

Cristina Neagu și-a donat tricoul la o licitație caritabilă

Ştire online publicată Miercuri, 04 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Tricoul pe care căpitanului echipei naționale de handbal feminin, Cristina Neagu, l-a purtat la Campionatului European din Suedia, unde a fost desemnată să facă parte din echipa ideală a competiției, este „vedeta” unei licitații organizate în scop caritabil pentru fostul arbitru divizionar Radu Gog, prețul tricoului ajungând, în doar câteva zile, de la 500 la 2.200 de lei.Alături de tricoul Cristinei Neagu, în licitație se mai află tricourile fotbaliștilor Florin Gardoș (Southampton), Dorin Rotariu (Dinamo București), Cristian Săpunaru (Astra Ploiești) și Cosmin Contra (West Bromwich), ale unor arbitri, handbaliste și ale altor sportivi cunoscuți.Licitația este organizată în cadrul celei de-a XII-a ediții a Memorialului Radu Gog, eveniment caritabil organizat de Asociația Sportivă „Cavalerii” Zalău și dedicat strângerii de fonduri pentru familia fostului arbitru divizionar Radu Gog, decedat în anul 2003, într-un accident rutier, la vârsta de 24 de ani. Acesta a arbitrat peste 300 de partide de fotbal, dintre care 40 în Divizia C (Liga a III-a), remarcându-se pe plan profesional, dar și sportiv, unde era considerat unul dintre cei mai talentați arbitri din cadrul Comisiei Județene a Arbitrilor Sălaj.Handbalista Cristina Neagu își oferă tricoul la această licitație caritabilă pentru al doilea an consecutiv, în 2015 el ajungând în posesia unui fost atlet de performanță originar din Zalău, stabilit în SUA, ce a plătit 3.000 de lei pentru el. În acest an, licitația a pornit de la 500 de lei și ajuns, în 3 ianuarie, la 2.200 de lei.