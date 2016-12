România - Germania, în meciul pentru locurile 5-6, la CE 2016

Cristina Neagu: "Ne pare rău că nu jucăm pentru medalii"

Naționala feminină de handbal a României a ratat calificarea în semifinalele Campionatului European din Suedia, după ce a fost învinsă de reprezentativa Danemarcei, scor 17-21 (10-12), și va juca, astăzi, de la ora 16.45, împotriva Germaniei, în meciul pentru locurile 5-6. Partida va putea fi urmărită în direct pe TVR 2 și TVR HD.Cea mai bună jucătoare a lumii, Cristina Neagu, încearcă să vadă partea plină a paharului după acest an plin de competiții.„Danezele nu au făcut nimic special, ne-au bătut în două jucătoare - portarul și interul stânga. Ele au adunat foarte multă frustrare din cauza anului trecut, când le-am bătut de două ori la ele acasă. Acesta este sportul, nu avem ce face, trebuie să recunoaștem că au fost mai bune. Una peste alta, nu cred că a fost un an rău. Ne-am calificat la Jocurile Olimpice, aici am făcut niște meciuri foarte bune, suntem în primele 6 echipe. Ne pare rău că nu jucăm pentru medalii, dar dacă ne gândim la ce a fost înainte de Campionatul European, nu cred că ne dădea nimeni șansa să ajungem aici”, a declarat jucătoarea de la Buducnost.