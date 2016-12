Cristina Neagu, DEZAMĂGITĂ: "Nu au făcut nimic special, ne-au bătut în două jucătoare"

Cristina Neagu, cea mai bună jucătoare a echipei naționale de handbal a vorbit despre eșecul suferit de România în fața Danemarcei, scor 17-21.„Ele nu au făcut nimic special, ne-au bătut în două jucătoare, portarul și interul stânga. Ele au adunat foarte multă frustrare din cauza anului trecut, cand le-am bătut de două ori la ele acasă. Acesta este sportul, nu avem ce face, trebuie să recunoaștem că azi ele au fost mai bune. Eu nu cred că a fost un an rău. Ne-am calificat la Jocurile Olimpice, aici am făcut niște meciuri foarte bune, suntem în primele 6 echipe. Ne pare rău că nu jucăm pentru medalii, dar dacă ne gândim la ce a fost înainte de Campionatul European, nu cred că ne dădea nimeni șanse să ajungem aici. Am venit fiecare cu acidentări, probleme, nu ne-am antrenat cum trebuie, dar am dat tot ce am putut", a spus Neagu la TVR.