„Cristina Ilie este un sportiv de excepţie“

George Stănculescu, președintele CS Universitar Știința:

„Cristina Ilie este un sportiv de excepție“

Clubul Sportiv Universitar Știința a dat lovitura și, în clasamentul celor mai bune structuri de seniori din Constanța pe anul 2008, a ocupat locul doi. Cele mai multe puncte le-a adus canotoarea Cristina Ilie. Dacă CS Farul și-a confirmat supremația în întrecerea cluburilor sportive constănțene, marea surpriză a furnizat-o CSU Știința, clasată pe poziția secundă. Deși are numai două secții, de yachting (coordonator, prof. Domnica Micu) și canotaj, Știința a colecționat o salbă impresionantă de medalii: 60 la yachting (20 de aur, 18 de argint, 22 de bronz) și 59 la canotaj (23-19-17). Cea mai prețioasă performanță i-a aparținut Cristinei Ilie, medaliată cu bronz la Europenele de seniori și cu aur Mondialele de tineret și la Mondialele Universitare, de fiecare dată în proba de 4 vâsle. În vârstă de 20 de ani, Cristina este studentă în anul I la Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ovidius”, fiind antrenată de profesoara Georgeta Grijuc. „Este o sportivă de excepție, care muncește foarte mult, parcurge mii de ore de antrenament. Să vă povestesc doar o întâmplare ce grăiește de la sine. După Europene, am felicitat-o, i-am strâns mâna și știți cum îi erau palmele? Aspre precum șmirghelul. Am sfătuit-o ca, din banii de premiere (n.r. - 6.000 lei), să își cumpere și creme de mâini”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CSU Știința, prof. univ. dr. George Stănculescu. Despre clasarea pe locul doi în topul cluburilor de seniori, Stănculescu spune că este una remarcabilă, ținând cont că 2008 a fost și an olimpic. „Trebuie să recunoaștem că am avut parte de o finanțare corespunzătoare din partea Ministerului Educației, ceea ce a dus la ridicarea nivelului de pregătire a sportivilor și, implicit, la cucerirea de medalii. Am cumpărat ambarcațiuni de ultimă generație, pentru ambele secții, și toți sportivii clasați pe podium au fost premiați, din fondurile alocate de minister, conform grilei. De asemenea, am reușit să oferim sportivilor, în luna decembrie, un cantonament de zece zile la Predeal, cartierul general fiind instalat la Pârâul Rece”, a explicat Stănculescu. Altfel, pe 19 decembrie, la București, va avea loc ședința de analiză a activității cluburilor sportive universitare, în cadrul căreia vor fi definitivate alocațiile bugetare pentru anul viitor. „Sperăm să fim pe podium și la nivel național, nu văd ce alte centre, în afară de București, ne-ar putea întrece. Este o reuniune foarte importantă, pentru că finanțările se dau în funcție de performanțe”, a adăugat George Stănculescu.