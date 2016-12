Cristian Pantelie şi Emil Nanu, „pariurile“ de la FC Farul

Cristian Pantelie și Emil Nanu, „pariurile“ de la FC Farul

Dintre jucătorii care se reîntorc la FC Farul de la Delta Tulcea, doi pot fi considerați adevărate „pariuri”: Cristian Pantelie și Emil Nanu. Ambii au mai îmbrăcat tricourile de „marinari” și în primul eșalon, dar fără prea mult succes. Conducătorii Farului au decis să le acorde o nouă șansă jucătorilor Cristian Pantelie și Emil Nanu, care se reîntorc la Constanța după șase luni petrecute la Delta Tulcea. Ambii fotbaliști au făcut parte din lotul „marinarilor” anul trecut, când echipa a retro-gradat, iar evoluțiile lor nu au fost la nivelul așteptărilor. Mai mult, cei doi nu s-au bucurat nici de simpatia suporterilor, Nanu fiind cel mai huiduit jucător din sezonul precedent. Însă, în tur, ei au lăsat o bună impresie la Tulcea. Pantelie a marcat de șapte ori, fiind golgeterul echipei lui Constantin Gache, iar Nanu a înscris de două ori, de fiecare dată din penalty, reușite grație cărora Delta și-a trecut în cont puncte prețioase. Pantelie și Nanu vor fi prezenți luni, 11 ianuarie, la reunirea lotului Farului și vor face pregătirea de iarnă sub comanda antrenorilor Ștefan Stoica și Vasile Mănăilă. „Toți jucătorii împrumutați la Delta au fost monitorizați în tur, iar acum am decis să-i chemăm înapoi. De ei depinde dacă vor fi păstrați sau nu în lotul pentru retur. Dacă se vor pregăti cu seriozitate și îl vor convinge pe antrenor că pot fi de ajutor, vor rămâne la Farul. Sper ca și suporterii să fie alături de ei, să îi încurajeze, pentru că este greu să joci atunci când ești înjurat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele executiv al Fa-rului, Sevastian Iovănescu. Concurență acerbă va fi și în linia mediană, unde Florin Pătrașcu, jucător care, la un moment dat, ajunsese la naționala de tineret, poate fi o bună soluție pe postul acoperit de Bogdan Andone sau Ben Teekloh. În tur, Pătrașcu a fost unul dintre jucătorii cu evoluții constant bune pentru Delta, așa că nu este exclus ca, în faza a doua a campionatului, să-l revedem în primul 11 al Farului. v v v Managerul general al Farului, Vicențiu Iorgulescu, este de părere că lotul constănțean este cel mai bun din liga secundă și că echipa va crește în valoare după pregătirea de iarnă. „Farul s-a întărit la nivelul conducerii executive, veți vedea că am făcut alegerea bună și cu antrenorul Ștefan Stoica. Lotul echipei este unul omogen, i-am urmărit pe jucători la meciurile din tur și consider că aveam cea mai bună echipă din Liga a 2-a. Farul nu trebuie să stea pe locul trei, este doar un accident. După cantonamentul de la Poiana Brașov și turneul cu meciuri amicale din Turcia, sunt convins că băieții se vor exprima și mai bine în teren”, a spus Iorgulescu.