Cristian Dulca, noul antrenor al echipei Gaz Metan Mediaş

Cristian Dulca, noul antrenor al echipei Gaz Metan Mediaș

Ştire online publicată Joi, 20 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Tehnicianul Cristian Dulca a fost prezentat oficial, astăzo, ca noul antrenor al formației Gaz Metan Mediaș, el afirmând că are ca obiectiv cu gruparea ardeleană ocuparea unei poziții între primele șapte echipe ale Ligii I, transmite Mediafax.ro."Mă bucur că am devenit antrenorul Gazului. E o onoare pentru mine să lucrez la un club cu o asemenea stabilitate și care a vut performanțe în anii precedenți. Am găsit un lot numeros și foarte bun. Trebuie să muncim foarte mult, să avem atitudine și multă determinare în jocul echipei. Nu sunt străin de aceste locuri, am copilărit aici până la 14 ani, apoi m-am mutat în Cluj. Acomodarea pentru mine a trecut deja. În dicuțiile pe care le-am avut cu persoanele din conducerea clubului, am spus că vreau un obiectiv, pentru că e foarte important să știi pe ce drum o ia echipa. Din punctul meu de vedere obiectivul, locul 1-7, este realizabil. Mă bucură faptul că persoanele de la Gaz Metan s-au gândit la mine", a declarat Dulca.Președintele clubului, Ioan Horoba a declarat că Dulca a semnat un contract valabil pentru un sezon. "Am făcut contractul pe un an de zile, sper ca după șase luni să nu-l ia o echipă mare. Pentru că așa se întâmplă de obicei, cine pleacă de la noi, pleacă la mai bine. Asta e diferența între Gaz Metan și alte echipe. Dulca s-a născut la Mediaș și a și jucat la Mediaș. E un om mai legat de club. Mă bucur că am ocazia să lucrez cu tineri, am rămas doar eu cel mai în vârstă. Obiectivul echipei este ocuparea locului șapte. Trebuie să ținem cont de posibilitățle financiare pe care le avem. Tot ce este peste locul șapte este o realizare în plus. De patru ani nu mi-am propus salvarea de la retrogradare, chiar dacă au fost momente grele. Avem și în continuare probleme financiare, dar sper să intră în normalitate în această vară. Condițiile sunt bune, am vorbit și aseară cu Mulțescu, care mi-a spus că nu a întâlnit nicăieri o așa bază sportivă. Și regretă, parcă îi e dor, dacă nu ar fi alte chestiuni s-ar întoarce. Asta glumind", a spus Horoba.Cristian Dulca îl înlocuiește pe banca tehnică a echipei Gaz Metan pe Gheorghe Mulțescu, care a preluat formația Dinamo București.