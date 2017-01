Cristian Chivu se retrage din activitatea competiţională

Cristian Chivu se retrage din activitatea competițională

Fostul căpitan al echipei naționale, Cristian Chivu, își va rezilia contractul cu Inter Milano și se va retrage din activitatea de fotbalist profesionist, a declarat impresarul Victor Becali. „Chivu are probleme medicale și dorește să-și încheie activitatea de jucător. În zilele următoare, își va rezilia contractul cu Inter. Decizia lui cred că este definitivă, pentru că susține că nu mai poate continua să joace. Nu este vorba de o negociere pentru a rezilia contractul, pur și simplu se va întâmpla. În niciun caz nu se pune problema să mai continue la o echipă din țară”, a declarat Becali, citat de Mediafax. Fundașul a luat această hotărâre după ce nu s-a refăcut complet în urma unei accidentări suferite în august 2012, la o partidă cu Hajduk Split, din play-off-ul Ligii Europa. El a suferit o luxație la un deget de la piciorul drept și a fost operat la începutul lunii octombrie 2012. A revenit pe teren la 18 decembrie 2012, într-un meci din Cupa Italiei.Deoarece problemele sale la degetul piciorului drept au continuat, Chivu a fost operat din nou, intervenția chirurgicală având loc la Miami, la 21 august 2013. La începutul acestui an, Cristian Chivu a revenit la Miami pentru o consultație. Presa italiană a precizat atunci că acest control medical va stabili care sunt posibilitățile reale ale jucătorului de a reveni pe gazon. Cristian Chivu nu a mai jucat niciun meci din mai 2013.În vârstă de 33 de ani, Chivu se afla sub contract cu Inter Milano din iulie 2007. În cariera sa, a mai evoluat la CSM Reșița, Universitatea Craiova, Ajax Amsterdam și AS Roma. Pentru naționala României, a evoluat de 75 de ori, retrăgându-se din prima reprezentativă la 21 octombrie 2011.