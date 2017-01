Modificări în organigrama antrenorilor de la Constructorul-Cleopatra

Cristian Brănescu, principal al echipei de seniori

Antrenorul Cristian Brănescu a fost confirmat în funcția de principal al echipei de rugby Constructorul-Cleopatra, urmând a activa și ca selecționer al lotului reprezentativ al Dobrogei Under 18. La echipa de seniori, care evoluează în Divizia A, Brănescu va fi ajutat de secundul Marian Nache, care, la rândul său, va conduce în campionat formația de juniori Under 19. De asemenea, s-au stabilit și conducerile tehnice ale celorlalte echipe de juniori de la CS Cleopatra Mamaia: Under 18 - Nicușor Dinu și Dumitru Barbu; Under 16 - Adrian Tinca; copii - Iancu Băcioiu. Postul de director sportiv a fost preluat de Cristian Rădulescu. „În momentul în care am luat aceste decizii, am ținut cont de rezultatele obținute în campionatul trecut, precum și de competențele de care au dat dovadă antrenorii. Cred că este formula cea mai potrivită. Ne așteaptă un sezon dificil și trebuie să fim eficienți pe toate fronturile", a declarat, pentru „Cuget Liber", președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan. Conducerea clubului de pe litoral a trasat și obiective îndrăznețe: promovarea în Divizia Națională a echipei de seniori, câștigarea titlului național la juniori U 19 și calificarea în turneele finale ale formațiilor de juniori U 18 și U 16. Bineînțeles, miza cea mare o reprezintă saltul seniorilor în DN. Trupa lui Brănescu este în grafic și este greu de crezut că va rata locul întâi în clasamentul final. Însă, pentru a rezista în eșalonul de elită, alături de Steaua, Dinamo, Baia Mare sau RCJ Farul, lotul va trebui întărit. „Avem în vedere cinci noi jucători, un mijlocaș la deschidere, un centru, un fundaș și doi rugbiști de linia a II-a. Sperăm să perfectăm aceste transferuri în pauza competițională. Cantonamentul de pregătire se va face, cel mai probabil, în stațiunea Tușnad", a explicat Vasile Chirondojan. Mizează pe sprijinul DSJ-ului Președintele grupării rugbistice din Mamaia speră ca Direcția județeană pentru Sport să fi și anul acesta un partener de nădejde. „În sezonul trecut, am colaborat bine cu DSJ și ne dorim ca și în 2007 să fim sprijiniți financiar de această instituție. Clubul are cheltuieli enorme cu echipele de copii, juniori și seniori, ne străduim să oferim condiții optime pentru performanță și sperăm să fim susținuți în demersul nostru", a încheiat Chirondojan.