Cristian Boboc se remarcă la Memorialul „Claudiu Bujin“

Cu ocazia Zilei Mondiale a Atletismului, pe stadionul „Farul” au fost organizate Cupa CSS 1 și Memorialul „Claudiu Bujin”. Competițiile au fost adresate juniorilor II și III, dar s-a permis și participarea juniorilor I ca stagiu de pregătire pentru viitoarele competiții. La reuniunea atletică de la stadionul „Farul”, s-au derulat 17 probe, la care au participat 131 de sportivi, dintre care cei mai mulți (40) au fost de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, urmați de CS Farul, cu 29 de sportivi. „Au participat tineri atleți foarte buni și am considerat această competiție ca un test binevenit la început de sezon pentru juniori. Se apropie cu pași repezi Cupa Farul și astfel nu facem decât să-i pregătim pe copii pentru acest concurs important”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cătălin Ganera, director adjunct al LPS Constanța. Printre concurenții de pe stadionul „Farul”, s-au mai numărat reprezen-tanți ai CSS 1 Constanța, CSS Călărași, CSS Tulcea și Axiopolis Cernavodă. De remarcat este câștigătorul probei de lungime la masculin pentru juniori I din cadrul Memorialului „Claudiu Bujin”, care provine de la LPS „Nicolae Rotaru”: Cristian Boboc practică atletismul de șase ani și se anunță a fi un sportiv de performanță. „Nu mă așteptam să ocup primul loc, de la a treia săritură deja m-am panicat, dar pe parcursul competiției m-am concentrat asupra a ceea ce aveam de făcut și m-am ambiționat, pentru că știam că pot sări mai bine, astfel am reușit să câștig primul loc. Sunt sigur că voi avea și alte rezultate la fel de bune pe viitor, îmi doresc mult să particip, în viitor, la Jocurile Olimpice”, a spus Cristian Boboc. La proba de săritură în lungime, juniorii I au avut și alte rezultate deosebite: Iulian Pricop (LPS „Nicolae Rotaru”) a obținut locul 2 cu o săritură de 6.81 m, stabilind un nou record personal, iar George Moroșan (CS Farul) a obținut locul 3, cu o săritură de 6.70 m. La juniori II, au fost premiați David Spiridon (CS Farul) - locul 1, Cristian Bododel (LPS Constanța) - locul 2, Vicențiu Grosu (Axiopolis Cernavodă) - locul 3, iar la juniori III, locul 1 a fost ocupat de Valentin Scanghel (LPS Constanța).Pentru sportivii de la LPS „Nicolae Rotaru”, această competiție a însemnat startul pregătirilor pentru viitoarele competiții de atletism. Juniorii s-au prezentat bine și de această dată, câștigând numeroase premii. „Am avut rezultate deosebite la cursa de 400 metri plat cu Andreea Timofei, care datorită vârstei va fi inclusă la juniori II la Campionatul Mondial de anul viitor. Avem o pleiadă bună de juniori II și III, cu rezultate deosebite. La proba de triplusalt feminin juniori II, a sărit Teodora Vasilescu, cu 11.65 m, aceasta a făcut record personal. La proba de lungime, Alexandra Bernianu și-a corectat recordul personal, cu 5.08 metri, aceasta este în primul an la junioare II și este o fată înaltă, cu calități deosebite”, precizează antrenoarea de la LPS „Nicolae Rotaru”, Niculina Chiricuță.