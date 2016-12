Cristian Bivolaru, noul director general al FC Viitorul

Ieri, în cadrul unei conferințe de presă, finanțatorul clubului FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a anunțat noul director general al clubului, în persoana lui Cristian Bivolaru, delegat UEFA și fost secretar general adjunct al FRF, informează Mediafax.„Din momentul de față, Cristian Bivolaru vine alături de noi și va ocupa funcția de director general cu responsabilitate administrativă. Vine să ne ajute prin tot ce poate, este un om al fotbalului, cu experiență importantă. Sper ca, împreună, să avem grijă de buget și de celelalte lucruri administrative de la club”, a declarat Hagi.La rândul său, delegatul UEFA a declarat: „M-am alăturat echipei Viitorul pentru că acest nume are o mare rezonanță pentru mine. După ’90, din calitatea mea de secretar general adjunct al FRF, am reînființat Centrul Național Viitorul, dar, din cauza situației din acel moment, proiectul nu a rezistat mult. Dar Gică s-a gândit bine și a revenit la acest proiect. Așa cum a reușit cu Academia Hagi, el a făcut un brand din Viitorul. Consider că este unul dintre puținele modele de urmat. Vin cu toată inima alături de FC Viitorul, vreau să pun umărul să devenim cât mai competitivi. Mandatul meu de delegat UEFA expiră la sfârșitul acestui sezon. Probabil că voi mai avea câteva meciuri în această calitate, primul este săptă-mâna viitoare, Legia Varșovia - Ajax. Însă mandatul meu nu a mai fost reînnoit și acest lucru mi-a permis să dau curs propunerii de a veni aici, pentru a nu mă afla într-o incompatibilitate”.