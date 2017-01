Cristi Pustai va fi noul antrenor al Rapidului

Ştire online publicată Luni, 29 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cristi Pustai va fi noul antrenor al Rapidului, începând cu luna ianuarie a anului viitor. Tehnicianul demis de la Târgu Mureș după finalul turului de campionat a declarat că și-a dat acordul de principiu pentru a prelua echipa, relatează DigiSport. „În principiu, totul e ok. Am discutat cu Dinu Gheorghe și ne-am înțeles. Nu am semnat încă nimic, pentru că trebuie să mai stabilim câteva lucruri după Revelion”, a declarat Cristi Pustai. Oficializarea documentelor a fost condiționată de aducerea a 14 jucători până la data la care e programată reuniunea lotului. Pustai a fost demis de la ASA Târgu Mureș pe 17 decembrie, după ce o preluase la sfârșitul lunii septembrie. Conducerea clubului a motivat demiterea sa prin faptul că echipa nu a terminat pe podium, ci pe locul 5.