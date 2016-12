Cristi Munteanu: „FC Farul nu va retrograda!”

Aproape de finalul turului, FC Farul rămâne pe ultimul loc în Seria I a eșalonului secund, chiar și o victorie în ultimul meci din tur nefiind de ajuns pentru ca „marinarii” să poată evada din subsolul clasamentului. Cu toate astea, fostul vicepreședinte al clubului, Cristi Munteanu, este sigur că nu se pune problema de retrogradare.Aflat în vacanță, Cristian Munteanu se bucură de liniște după momentele delicate pe care le-a trăit în ultima vreme în cadrul administrativ al FC Farul. „Sunt la țară, la maică-mea, merg la pescuit, la vânătoare, încerc să mă detașez, să mă relaxez. Am muncit foarte mult perioada asta și vreau să mă liniștesc puțin, pentru că nu mi-a plăcut parcursul echipei. Este o perioadă grea”, ne-a spus Munteanu. „Din punctul meu de vedere, faptul că s-a ajuns aici este cea mai bună dovadă că, fără bani, nu ai cum să ajungi nicăieri. Din păcate, la Farul este doar un singur om care aduce bani și nu are forța necesară să ducă echipa acolo unde își doresc suporterii”, a adăugat fostul vicepreședinte FC Farul. Într-un oraș în care majoritatea sporturilor sunt sprijinite de autoritățile locale, Farul se zbate în mocirlă. „Nu înțeleg de ce Farul este atât de neatractiv pentru investitori. Nu înțeleg nici faptul pentru care administrația locală nu dorește să se implice la acest club. Culmea, restul sporturilor din oraș sunt sprijinite, dar fotbalul, nu. Este cel mai important sport din lumea asta, ca fenomen social. Adună cei mai mulți oameni în stadioane. FC Farul este unul dintre cele mai vechi cluburi din această țară, mai veche decât Rapidul, Steaua sau Dinamo. Este emblema Dobrogei și un mare brand al fotbalului românesc. O echipă înființată în 1920 trebuie luată în calcul”, a declarat Munteanu.Jucători care au înșelat așteptărileDeși oficialii Farului au afirmat de multe ori că lotul echipei este valoros, în final, aceștia au recunoscut că mulți dintre jucători nu au confirmat; astfel, din retur, în formula echipei vor surveni modificări. „Nu există vestiar mai valoros la momentul actual în Seria I decât cel de la Farul. Jucători ca George Curcă, 31 de ani, care are 250 de meciuri în Liga I, Chițu, golgheterul Seriei I doi ani la rând, Matei, 27 de ani, care a jucat în Liga I și a fost golgheter la Botoșani, Săceanu, 25 de ani, titular la Craiova, titular la Bistrița, Bârlădeanu, care a jucat la Unirea Urziceni sub îndrumarea lui Dan Petrescu. Nu-mi explic ce se întâmplă. Cu siguranță, vor trebui aduși jucători, iar cei care nu au dat randament și ne-au înșelat așteptările vor pleca. Așa este normal. Cu siguranță, FC Farul nu va retrograda, este o situație de moment”, a precizat Cristi Munteanu.Experiență similară la DinamoFostul vicepreședinte FC Farul ne-a mărturisit că, pe vremea când juca la Dinamo, a trecut printr-o experiență similară celei pe care „alb-albaștrii” o trăiesc în prezent. „Și eu am trăit un astfel de moment când am jucat la Dinamo, știu ce înseamnă, îi înțeleg pe jucători, este foarte dificil când te înveți cu înfrângerile. Nu mai ai curaj să joci. Ți-e frică să încerci orice dribling sau orice preluare, că ți-e frică să nu greșești. Fiecare meci îl joacă cu sabia deasupra capului. Nu ai cum să te exprimi în joc ca după o victorie. După înfrângere, ești în joc cu cuțitul până la os”, ne-a explicat Cristi Munteanu. FC Farul va juca pe 1 decembrie ultimul meci din acest tur, în deplasare, de la ora 11.00, în compania celor de la Săgeata Năvodari.