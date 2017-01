Cristi Şchiopu a căzut de acord cu Farul

Cristi Șchiopu a căzut de acord cu Farul

Aseară târziu, jucătorul a semnat reeșalonarea financiară și a încasat prima sumă, gruparea constănțeană pregătindu-se acum pentru meciul de la Breaza. Alarmați, aseară, că Șchiopu încă nu semnase reeșalonarea financiară, Farul fiind astfel în pericol de neprogramare la meciul cu Tricolorul Breaza (ceea ce echivala cu retrogradarea), mai mulți suporteri s-au adunat la club, implicându-se și intermediind, prin liderul lor, Sorin Mihăilescu, rezolvarea situației. Cristi Șchiopu a venit de acasă la club, a semnat documentele și a încasat prima sumă cu care s-a înțeles cu șefii Farului. Ultimul jucător a cărui situație trebuie rezolvată, astăzi, e Florin Neaga, dar conducătorii clubului au anunțat că în acest caz nu sunt probleme. „Ne-am înțeles până la urmă. Am mai lăsat de la mine, ca să joace Farul și să-i fie bine. Este absurd ca cineva să gândească că eu doresc neprogramarea echipei, după ce am jucat atâția ani aici. Semnam oricum mâine (n.n. - azi) dimineață, dar lucrurile s-au precipitat și am acceptat să rezolvăm situația acum, venind de acasă, deși nu mă simt bine după operație”, a declarat Șchiopu, pentru „Cuget Liber”, aseară, la ora 22. Tot ieri, Giani Nedelcu, patronul Farului, a dat o sumă, 16.500 de lei, pentru a fi împărțită echipei, la 20 de jucători din 21 revenindu-le câte 800 de lei. Tehnicienii Farului au stabilit programul deplasării la Breaza, plecarea fiind prevăzută pentru astăzi, în jurul orei 13, după antrenamentul de la Constanța de la ora 11,30. Pe lângă Buzea și Vlas (suspendați), la Farul a devenit indisponibil și Pătrașcu (acci-dentat la gleznă), în vreme ce Ignat e incert, după o contractură. Pătrașcu, Ignat și Buzea nu au participat la antrenamentul de ieri, în vreme ce portarul Măcelaru nu a încheiat ședința de pregătire, acuzând o accidentare. „Nu se pune problema să lipsesc, joc și-n ghips”, a declarat tânărul goal-keeper. Farul nu-l are la dispoziție nici pe Mățel, care, mâine, în ziua meciului de Liga a II-a, evoluează cu echipa națională de tineret la Minsk, împotriva Belarusului, de la ora 18. La partidă și-au anunțat prezența, pentru a-l urmări pe constănțean, și reprezentanții formației ucrainene Metalurg Donețk, care dorește să-l cumpere pe căpitanul Farului. Completări de la Farul II În condițiile problemelor de lot, tehnicienii fariști au la dispoziție în acest moment doar 15 jucători (Măcelaru, Vl. Neagu - Ninu, Tudorache, Larie, Păcuraru, Gaston, Prodan, Cristocea, Matei, Ben Teekloh, Mansur, Pantelie, Fatai, Doicaru), antrenorul principal Gică Butoiu declarând că lotul pentru Breaza va fi completat cu fotbaliști de la Farul II (unul dintre ei fiind probabil fundașul dreapta Nițescu). Farul II nu joacă în acest week-end. „Marinarii“, la grătar „Marinarii” s-au strâns ieri, după antrenament, în părculețul din fața clubului, la un grătar, produsele fiind cumpărate din banii lor. Tot ieri, echipa bulgară de primă ligă Cerno More Varna i-a propus Farului un meci amical, pe 21 iulie a.c., fie la Varna, pe stadionul „Ticha”, fie la Constanța. Având legături strânse, cele două echipe s-au întâlnit și anul trecut, pentru o „dublă” (4-4 la Constanța, 2-2 în retur).