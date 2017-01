Cristi Bud a semnat cu CFR Cluj

Marţi, 20 Octombrie 2009

Atacantul lui Gaz Metan Mediaș, Cristian Bud, a semnat, ieri, un angajament valabil cinci sezoane cu CFR Cluj, formație la care va evolua din ianuarie 2010. Conform unor surse apropiate grupării clujene, transferul lui Bud a fost parafat în schimbul a aproximativ 800.000 de euro, sumă din care ardelenii au achitat deja 400.000 de euro. Cristian Bud a declarat că a ales să semneze cu gruparea ardeleană deoarece este cea mai valoroasă echipă din Liga 1 și, în plus, este un fan vechi al fostei campioane a României. „Mă bucur foarte mult că am semnat cu CFR Cluj. Am avut mai multe oferte, de la Dinamo, Steaua, Craiova si Vaslui, însă am ales CFR Cluj pentru că este cea mai bună echipă din țară. Eu țin de mai mult timp cu CFR, mi-a plăcut mie cum joacă. Pe când evoluam la Liberty Salonta, chiar am fugit din cantonament pentru a vedea meciul lor cu AS Roma din grupele Ligii Campionilor, mi-am luat și amendă de la club. Îmi doresc ca la vară să câștigăm campionatul și Cupa României”, a spus Bud. Fotbalistul a mai afirmat că s-a înțeles imediat cu președintele Iuliu Mureșan în privința contractului pe care l-a semnat cu gruparea ardeleană: „M-au impresionat seriozitatea oamenilor de la CFR Cluj. M-am întâlnit cu domnul Mureșan, am luat pixul și am semnat, am fost de acord imediat cu ce mi-au propus. Deocamdată, pentru mine, contează mai mult performanțele pe care le obțin cu CFR, pe urmă am timp să câștig și bani”.