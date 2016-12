COSR solicită testarea tuturor sportivilor care vor participa la Jocurile Olimpice de la Rio

Ştire online publicată Vineri, 13 Mai 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) va face toate demersurile necesare pentru a testa sportivii care vor participa la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, pentru a evita orice posibilitate de a angrena echipa României în vreun caz de dopaj, transmite Agerpres.ro.''COSR dorește să își mențină recordul de a avea o delegație formată 100% din sportivi curați, record care se menține din 2004 și până în prezent. Este important de precizat că programul nostru conține atât o componentă de testare, dar foarte important, și una de educare și prevenție dedicate sportivilor și specialiștilor din anturajul lor. Subliniez că toate programele noastre se desfășoară sub atenta îndrumare a ANAD, singura instituție abilitată de statul român și organismele internaționale să gestioneze acest domeniu, care sub conducerea doamnei Graziela Vâjială are rezultate remarcabile'', a declarat secretarul general al COSR, Ioan Dobrescu.Reacția COSR vine după ce trei noi sportivi români au fost depistați pozitiv la controlul antidoping, atleții Mihai Donisan și Claudia Ștef (ambii la meldonium), ambii calificați la JO 2016, și canoistul Liviu Dumitrescu (hormoni de creștere).La începutul anului, atleta Mirela Lavric și biatlonista Eva Tofalvi au fost depistate pozitiv la meldonium.După testele pozitive ale atleților Donisan și Ștef, delegația României pentru Jocurile de la Rio s-a redus la 68 de sportivi.