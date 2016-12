COSR se pregăteşte pentru cel mai mare eveniment de alergare din lume

COSR se pregătește pentru cel mai mare eveniment de alergare din lume

Pe 3 mai, oameni din peste 35 de locații de pe cinci continente, printre care și România, vor alerga pentru cei care nu pot!Evenimentul va fi precedat de o conferință de presă, care anunță cea de a doua ediție a Wings for Life World Run în România. Conform informațiilor furnizate de Daniela Ionescu, expert COSR Comunicare și Relații cu Mass-media, conferința va avea loc, mâine, la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, în prezența ambasadorilor Wings for Life World Run în România: Mihaela Rădulescu, George Baltă, Dani Oțil, Daniel Osmanovici, Toma Coconea, Andrei Roșu, Paul Dicu, Alexandru Corneschi și Daniel Pisică. Invitat special - Alin Petrache, președintele COSR.Ambasadorii vor povesti despre Wings for Life World Run, cel mai mare eveniment de alergare din lume, și cum se antrenează deja pentru acest proiect.XXXPreședintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Alin Petrache, primește, astăzi, de la ora 11.00, la Casa Olimpică din București, vizita Altețelor Lor Regale Principesa Moștenitoare Margareta și Principele Radu.Altețele Lor Regale vor vizita Casa Olimpică, iar apoi vor planta un copac pe esplanada din fața clădirii. Ceremonia de acordare a Înaltului Patronaj al Majestății Sale Regelui Mihai I, pentru COSR, va avea loc, tot astăzi, de la ora 19.00, la Palatul Elisabeta.