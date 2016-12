Cosmin Olăroiu, recompensat regește de șeicii lui Al Ain

Ştire online publicată Luni, 22 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cosmin Olăroiu va fi recompensat regește de șeicii lui Al Ain, pentru cucerirea titlului în Emiratele Arabe Unite. Olăroiu va încasa un milion de euro pentru această performanță, la fel ca-n sezonul trecut, anunță presa arabă, citată de ziare.com.Cosmin Olăroiu are un salariu de 2,4 milioane de euro pe an la Al Ain, echipa care sezonul acesta și-a asigurat titlul cu patru etape înainte de finalul sezonului. Olăroiu o antrenează pe Al Ain din 2011.