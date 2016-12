Cosmin Contra îşi va prelungi contractul cu Getafe pentru încă un sezon

Cosmin Contra își va prelungi contractul cu Getafe pentru încă un sezon

Ştire online publicată Marţi, 16 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul internațional român Cosmin Contra (33 de ani) a declarat, ieri, agenției NewsIn, că va semna în curând prelungirea contractului cu Getafe pe încă un an, deși dorința sa era să parafeze o înțelegere pe două sezoane, propunere cu care clubul spaniol nu a fost de acord. „Trebuia să dau până pe 15 iunie un răspuns celor de la Getafe cu privire la prelungirea înțelegerii mele. M-am hotărât, voi rămâne pentru încă un an la Getafe. M-am obișnuit aici, Spania e ca o a doua casă pentru mine. În plus, nu a fost nicio altă ofertă pentru mine”, a spus Contra. Fotbalistul a afirmat, în urmă cu zece zile, că nu a ajuns încă la un acord de prelungire a contractului cu Getafe, scadent în această vară, el dorind un contract pe doi ani, în timp ce clubul spaniol dorea o înțelegere doar pe un singur sezon.