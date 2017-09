Cosmin Contra: Bilbao are prima șansă la calificare, dar vom face totul să le punem probleme

Ştire online publicată Miercuri, 26 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul principal al echipei de fotbal Dinamo, Cosmin Contra, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că Athletic Bilbao, adversara din turul 3 preliminar al Europa League, are prima șansă la calificare, dar a precizat că elevii săi vor da totul pentru a le pune probleme spaniolilor."După o lungă așteptare jucăm din nou în cupele europene unde jucăm împotriva celui mai puternic adversar dintre cei pe care îi puteam întâlni. Athletic Bilbao este o echipă cu o tradiție extraordinară în Spania. Respectăm adversarul, prima șansă la calificare este de partea lor, dar noi vom încerca să facem totul să le punem probleme. Ne propunem să jucăm ce știm mai bine. Dacă vom ajunge cu un rezultat pozitiv la Bilbao atunci vom avea o șansă enormă să producem surpriza. Vom încerca să ne apărăm în bloc, Athletic are jucători de mare forță, cu niște calități deosebite. Sunt foarte realist, cunosc foarte bine echipa Athletic Bilbao, știu puterea pe care o are atât în defensivă, cât și în ofensivă. Dar sper să fie un rezultat pozitiv pentru noi", a spus tehnicianul, potrivit Agerpres.ro.Cosmin Contra își dorește ca la partida de joi cu Athletic Bilbao suporterii dinamoviști să fie prezenți în număr mai mare decât fanii FCSB la meciul cu Viktoria Plzen (33.795). "Sper ca suporterii să vină în număr mai mare decât numărul spectatorilor prezenți aseară (n.r. — la partida FCSB — Viktoria Plzen) pe Arena Națională. Suporterii dinamoviști sunt speciali, nu se pot compara niciodată cu cei de la FCSB", a precizat Contra.Echipa de fotbal Dinamo întâlnește, joi, de la ora 20,30, pe Arena Națională din București, formația spaniolă Athletic Bilbao, într-o partidă contând pentru prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League. Partida retur este programată în 3 august, pe stadionul "San Mames" din Bilbao.