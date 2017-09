Coşmarul CSS 1. "Am obosit să lupt cu morile de vânt!"

Coșmarul CSS 1. "Am obosit să lupt cu morile de vânt!"

Au curs râuri de cerneală legate de starea actuală a Clubului Sportiv Școlar nr. 1 din Constanța, însă întreaga poveste începe să devină frustrantă pentru întregul sport constănțean. Într-un fel sau altul, ilustrează perfect starea în care acesta se află: o comă profundă indusă de nepricepuți sau oameni care au alte interese decât performanța sportivă.„Celebra” sală de sport din incinta CSS 1, instituție aflată în subordinea Ministerului Educației Naționale, este în același stadiu precum cel din anul 2014: cu zăvoarele puse, terminată în proporție de numai 70%. Reamintim că banii au încetat să ajungă în conturile CSS 1, iar firma de construcții a fost obligată să sisteze lucrările până la virarea sumelor aferente. După ani de zile de amânări și tergiversări, firma respectivă a pus „bomboana” pe „coliva” pepinierii sportului constănțean. A dat în judecată instituția de învățământ și a solicitat daune în valoare de 25.000 euro, fiindcă s-a depășit de mult termenul final al lucrărilor. Constructorii susțin că ar fi terminat sala, dacă ar fi avut cu ce bani. Degeaba conducerea CSS 1 a făcut recurs, SC Alex Building SRL a avut câștig de cauză, iar decizia este definitivă. Cu ajutorul unui executor judecătoresc, firma de construcții a pus poprire pe un fond colector general al CSS 1, deschis la banca OTP, cont din care se plăteau inclusiv salariile angajaților. Astfel, 11 angajați nu și-au mai primit salariile pe luna iunie. Aceștia se temeau că scenariul s-ar putea repeta și pentru lunile viitoare. Din fericire, acest lucru nu a mai fost posibil, însă banii pe luna iunie nu s-au recuperat.De ce trebuie să aibă de suferit profesorii? De ce s-a ajuns să le fie executate salariile? Ministerul Educației, ordonatorul lor principal de credite, ar trebui să răspundă.Actualul director al CSS 1 Constanța, prof. Magda Rusu, își pune toate speranțele în noul inspector școlar general Petrică Miu, că acesta va găsi o soluție viabilă pentru ca acest coșmar să se termine o dată pentru totdeauna.„Aștept să intru în audiență la noul inspector general, pentru a ne spune ce se poate face în această situație ingrată în care ne aflăm. De prea mult timp nu s-a făcut nimic. Poprirea a rămas doar pe luna iunie, din fericire nu s-a mai repetat, însă nu știm ce va fi în continuare. Suntem profesori, nu suntem juriști, nu aceasta este calitatea noastră. Cel mai probabil, se va apela la instanță pentru a se recupera banii. Profesorii nu au nicio vină în toată această poveste. S-au trimis înștiințări peste tot, este cunoscută situația și la MEN, dar cheia este la ei. Noi nu putem decât să ne supunem legilor”, a declarat prof. Magda Rusu.De la 1 septembrie, Iulian Popa a renunțat la statutul de director adjunct și va fi, în continuare, doar șeful catedrei de baschet. Ajuns la 61 de ani, fost elev, profesor și conducător la CSS 1 Constanța, Iulian Popa a declarat că a obosit să lupte cu morile de vânt, preferând să rămână alături de prima sa dragoste, baschetul.„Sincer, am obosit să tot sper că se vor rezolva lucrurile. Sunt alături de această instituție de aproape 40 de ani și mă doare inima să o văd așa. La bine, toată lumea îți este alături, dar când dai de greu, nu te mai cunoaște nimeni. M-am retras din funcție, poate cineva va putea să facă mai multe decât mine. Acum, toate speranțele noastre se pun în domnul Petrică Miu, iubitor al sportului. Sunt sigur că va face tot ce îi stă în putință pentru a găsi o rezolvare. Dincolo de problemele noastre cu banii popriți, sportul constănțean are nevoie de sala de sport ca de aer”, a declarat prof. Iulian Popa.Sala ar fi urmat să fie una modernă, care să adăpostească secțiile de handbal, baschet, volei, scrimă și chiar gimnastică. O construcție care ar fi trebuit să se termine în doi ani intră în curând în cel de-al nouălea an de chin...