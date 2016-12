Cornel Dinu: În loc să am trabucuri în gură, îmi bagă oxigen în nas

Ştire online publicată Miercuri, 20 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cornel Dinu a fost internat de urgență marți dimineața, iar medicii au constatat că el a suferit un infarct. În două-trei săptămâni el va fi operat pe cord deschis, dar până atunci va ocupa o rezervă la Spitalul de Urgență Floreasca, potrivit Realitatea.net.Mister a vorbit în exclusivitate pentru ziarul Național despre momentele premergătoare internării, dar și despre starea sa actuală."Luni, toată ziua, am simțit niște arsuri puternice în piept. La ora 00.15 am adormit, dar m-am trezit pe la 03.00. Mă simțeam rău, astfel că am sunat un prieten care, la rândul lui a sunat la Spitalul Floreasca. Doctorul Brădișteanu a ordonat să fiu adus la Urgență cu ambulanța și uite-mă! Mi-au pus vreo 20 de fire pe mine, inclusiv de oxigen. În loc să am trabucuri în gură, îmi bagă oxigen în nas!".