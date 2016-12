Cornel Cernea a depus memoriu împotriva patronului clubului FC Farul

Declarațiile incendiare continuă la FC Farul. Portarul Cornel Cernea a declarat, ieri, că cei din conducere l-au pedepsit trimițându-l la echipa de juniori din cauza faptului că a sărit să-l apere pe atacantul Adrian Pătulea, pe care, conform spuselor sale, patronul clubului, Giani Nedelcu, a vrut să îl bată după meciul cu FC Snagov. „Nu aveau de ce să se lege, eu fiind curat, și întrucât am sărit să-l apăr pe Pătulea, pe care patronul vroia să îl bată, m-au trimis la juniori. Asta în timp ce antrenorul Marian Pană a stat pasiv și nu a reacționat pentru a sări în sprijinul lui Pătulea. Sunt sigur că acesta este motivul pentru care m-au pedepsit”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cornel Cernea. Portarul „marinarilor” a menționat că a depus memoriu la AFAN împotriva patronului clubului, Giani Nedelcu, urmare a acuzațiilor făcute după partida cu FC Snagov, scor 3-3: „Am depus memoriu la AFAN împotriva patronului. Este o lipsă de responsabilitate din partea conducerii. Nu poți să acuzi pe cineva pentru nimic”. În fine, Cernea a precizat că este hotărât să-și rezilieze contractul cu gruparea de pe litoral: „Ca să acuzi pe cineva de blat, trebuie să vii cu dovezi! Eu bag mâna în foc că n-a fost vorba de blat, pentru orice jucător care a fost pe teren la meciul cu FC Snagov. Mai am doar un an de fotbal, după care mă retrag. Sunt hotărât să-mi reziliez contractul cu FC Farul. Nu vreau să mai joc aici. Și dacă mă roagă să rămân, tot o să plec! Vreau doar atât: să-mi iau banii și să plec la altă echipă. Există și oameni corecți, iar locul meu este între ei”. Pătulea: „N-a fost blat, a fost lipsă de concentrare!“ Atacantul echipei FC Farul, Adrian Pătulea, a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, că nu crede că a fost vorba de blat la partida cu FC Snagov și că încă mai speră la promovare. „Eu n-am văzut blat și nici nu știu ce înseamnă blat! Nu cred că a fost vorba de așa ceva. A fost vorba, pur și simplu, de lipsă de concentrare pe finalul jocului. Uneori, viața te pedepsește, dar trebuie să știi să treci peste astfel de momente. De acum înainte însă, trebuie să nu mai greșim, dacă vrem să mai avem speranțe la promovare”, a explicat atacantul Farului. În ceea ce îl privește pe patronul echipei constănțene, Giani Nedel-cu, acesta, fiind apelat, ieri, de către „Cuget Liber”, pentru a-și exprima un punct de vedere vizavi de afirmațiile din ultimele zile ale jucătorilor, nu a dorit să facă nicio declarație, rugându-ne să îl sunăm a doua zi.